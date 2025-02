◆舞台「千と千尋の神隠し」ロンドン公演、英国演劇賞受賞

【モデルプレス=2025/02/10】日本時間2月10日朝(ロンドン時間同日夜)、 ロンドンにてイギリスの老舗の演劇賞「W HATSONSTAGE AWARDS」授賞式が開催。舞台『千と千尋の神隠し』がAward for BEST NEW PLAY(最優秀新作演劇賞)受賞した。同賞はロンドンの演劇ファン参加型の歴史ある演劇賞で、今年が25年目の開催。2024年暮れにノミネートは発表されており、舞台『千と千尋の神隠し』は、Awards forBEST NEW PLAYのほか、BEST SUPPORTING PERFORMER(増子敦貴)、BEST SET DESIGN(ジョン・ボウサー、トビー・オリエ)、 BEST CO STUME DESIGN(中原幸子)、BEST WIG,HAIR AND MAKEUP DESIGN(宮内宏明)でノミネートされて注目を集めていたが、Awards for BEST NEW PLAY(最優秀新作演劇賞)の栄冠がもたらされた。

◆舞台「千と千尋の神隠し」2025年は中国・上海で上演予定

授賞式には、翻案・演出のジョン・ケアード、プロデューサーの尾木晴佳(東宝)、共同プロデューサーのイアン・ギリー(PWプロダクションズ)が壇上へ上がり、トロフィーを授与された。ステージ上でジョン・ケアードは、妻で共同翻案の今井麻緒子やカンパニーに感謝を述べ「日本とイギリスのコラボレーションにより、作品を作れて嬉しいです。イーストエンド(世界の極東)から、(ロンドンの)ウェストエンドへ作品を持ってくるのは大変な苦労がありました。ただ、すべてにおける、本当のマジシャンはスタジオジブリの宮粼駿さんです。彼の素晴らしい映画は、私たち全員に多大なるインスピレーションを与えてくれました」と述べると、会場全体から大きな拍手が。最後には、日本語で「駿さん、本当に有難うございます」と締めくくった。東宝演劇は、1966年に開場した 現・帝国劇場で製作した『風と共に去りぬ』の世界初演ミュージカル化を1972年に ロンドン・ドルリー・レーン劇場で上演して以来、オリジナル作品を世界へ届けることを目標として、数々の 作品を製作し続けてきた。2024年のロンドン・コロシアムで30万人を動員し、ロンドンを熱狂の渦に巻き込んだ舞台『千と千尋の神隠し』4ヶ月公演が、今回の受賞により、ロンドンで高く評価されたことが改めて証明された。舞台『千と千尋の神隠し』は2025年7・8月に中国・上海で上演を予定している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】