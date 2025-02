Microsoftはこのほど、「How to uninstall Microsoft Edge」において、Microsoft Edgeのアンインストール方法と題してGoogle Chromeより優れている点を解説した。公開後すぐにクリックベイト(タイトル詐欺)だとして非難されたためか、このWebページはすでに差し替えられている。現在は「Get to Know Microsoft Edge(Microsoft Edgeについて知る)」というタイトルのページが表示される。Get to Know Microsoft Edge