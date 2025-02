セガプライズより、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年2月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モンスターズ・インク』 ぬいぐるみ 体育座りVer.を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『モンスターズ・インク』 ぬいぐるみ 体育座りVer.

登場時期:2025年2月7日より順次

サイズ:全長約10×10×15cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『モンスターズ・インク』のぬいぐるみがセガプライズから登場☆

紫のブチ模様入りの青くフサフサした毛で覆われている「ジェームズ・P・サリバン」こと「サリー」、緑の体に大きな1つ目が特徴の「マイク・ワゾウスキ」、そして元気いっぱいな人間の女の子「ブー」の3種類のキャラクターがラインナップされます。

それぞれちょこんと体育座りしている姿がキュートで、全体的に淡い色使いになっているのもポイント。

大きくくりっとした目も愛らしさ満点なプライズです。

コンパクトで持ち歩きしやすいサイズ感に仕上げられた、一緒におでかけが楽しめるぬいぐるみ。

セガプライズの『モンスターズ・インク』 ぬいぐるみ 体育座りVer.は、2025年2月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

