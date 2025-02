■2025 Jリーグ開幕イベント(10日、ザ・プリンスパークタワー東京)

14日に始まるJリーグに先立ち開幕イベントが都内で開催され、J1全チームから選手やマスコットが集まった。

14日のオープニングマッチは、ガンバ大阪VSセレッソ大阪の「大阪ダービー」が行われる。昨季4位に終わったガンバからは神村学園から新加入したルーキーの名和田我空(18)が登壇。「1年目なんですけど、2桁得点ってのは狙ってますし、大きい目標を掲げて満足せずにやっていきたい」と今季の目標を語り、「日本でもものすごく伝統的なダービーなので、ものすごく楽しみな気持ちも大きいですし、必ず勝たないといけない」と開幕戦の勝利を誓った。

対戦相手のセレッソからは、ベテランの登里享平(34)が登壇。「まず開幕戦を担うということで、やっぱりJリーグ開幕にふさわしいエキサイティングな試合をしたい」と意気込みを語った。「今年はどこからでも誰でも点取れるそういうシステムだったり、サッカーを目指してるので、すごく楽しみにしてます」と、こちらも開幕戦での勝利を目指す。

また、2025シーズン公式応援ソングに6人組女性ボーカルグループ・Little Glee Monsterの「For Decades」が起用されることも発表された。Little Glee Monsterはビデオメッセージで「選手とサポーターの皆さんの関係性だったり、いろんなものを繋いでくれるような楽曲になっているんじゃないかなと思います。みんなで大合唱してもらえたら本当に泣いちゃいます。多くの人の心の支えになる大切な曲になってくれたらうれしいです」とコメントした。

2026-27シーズンは、2026年8月1週頃に開幕することが決まっているJリーグ。野々村芳和チェアマン(52)は「今シーズンは現行のスケジュールでの最後の大会ということになるわけです。 AFCのチャンピオンズ・リーグ、それからFIFAクラブワールドカップ、アジアや世界の舞台でJリーグのクラブが挑戦するということもあります。振り返ったときに何か起点になったなと、素晴らしいシーズンだったなというふうに、多くの人に思ってもらえるように、ぜひ皆さんで一緒今シーズンも盛り上げていただきたいなと思います」と今季への思いを語った。



*写真は左からG大阪・名和田我空選手、C大阪・登里享平選手



【明治安田J1リーグ 第1節】

◆2月14日

19:00 G大阪 VS C大阪(パナスタ)

◆2月15日

14:00 横浜FM VS 新潟(日産ス)

14:00 横浜FC VS FC東京(ニッパツ)

14:00 神戸 VS 浦和(ノエスタ)

14:00 岡山 VS 京都(JFEス)

14:00 福岡 VS 柏(ベススタ)

15:00 川崎F VS 名古屋(U等々力)

15:00 湘南 VS 鹿島(レモンS)

◆2月16日

14:00 東京V VS 清水(国立)

14:00 町田 VS 広島(Gスタ)