£²·î£±£°Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ï¡ú±Ø¶á¸·Áª¥°¥ë¥á¡ã¿Í·ÁÄ®±Ø¡ä¡ú
¡ú±Ø¶á¸·Áª¥°¥ë¥á¡ã¿Í·ÁÄ®±Ø¡ä¡ú
´¨¤¤Åß¤Ç¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¡ª
±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬·÷Æâ¤Ë¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê±Ø¶á¥°¥ë¥á¤ò¸·Áª¡ª
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿Í·ÁÄ®±Ø¡×¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¾®Æ½±ÑÆó¡¦»³ºê°é»°Ïº¡¦¸ÅÀîÍºÂç¡¦°æ¿¹Èþ¹¬
¡úº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿Å¹ÊÞ¡ú
¡¤â¤ÄÆé¤ä¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦¤â¤ÄÆé¡ã¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡ä ¡¡¡¡ £±£¸£µ£°±ß¡Á¡Ê£±¿ÍÁ°¡Ë
¢¤Õ¤°¤È¤Á¤ã¤ó¤³¤ÎÅ¹ ¸µ½ß
¡¦¤Õ¤°¤µ¤· ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £³£²£°£°±ß
¡¦¤Õ¤°¤ÎÅâÍÈ¤² ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ £²£¶£°£°±ß
¡¦¤Á¤ã¤ó¤³Æé¡ã¤ß¤½¡ä ¡¡ ¡¡¡¡ £²£¹£¸£°±ß¡Ê£±¿ÍÁ°¡Ë
£¿Í·ÁÄ®º£È¾ ÁÚºÚËÜÅ¹
¡¦¤¹¤¾Æ¥³¥í¥Ã¥± ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ £±£¹£´±ß
¡¦¼«²ÈÀ½¥á¥ó¥Á¥«¥Ä ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ £³£°£³±ß
¡¦¤¹¤¾ÆÆù¤Þ¤ó ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ £¶£²£¶±ß
¡¦¥«¥¥Õ¥é¥¤¡ã´ü´Ö¸ÂÄê¡ä ¡¡ ¡¡¡¡ £±£¸£³±ß
¤ÌîÇµÄ» ¿Í·ÁÄ®
¡¦¾Æ¤Ä»Ð§¥é¥ó¥Á ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ £¸£µ£°±ß
¡¦¿Æ»ÒÐ§¥é¥ó¥Á ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £±£±£¸£°±ß
¡¦»ºÄ¾ÇÅ½£ÃÏÍñ¤Î¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´ÈÓ £±£³£²£°±ß
¥¤È¤¦¤Õ¤ÎÁÐÍÕ
¡¦ÅòÍÕ¸æÁ· ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£¸£°£°±ß
¦PIZZA DA BABBO
¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡£±£µ£µ£°±ß
¡¦¥·¥é¥¹¤È¥¥Î¥³¤ÎÇò¤¤¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ £±£²£°£°±ß¡Ê½µÂØ¤ï¤ê¥é¥ó¥Á²Á³Ê¡Ë
¡¦¥ó¥É¥¥¥¤¥ä ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡£±£¹£µ£°±ß
¡¦¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¸¥§¥é¡¼¥È ¡¡ ¡¡¡¡¡¡£´£¸£°±ß
§¥ª¥¯¥·¥¿¥Ë¥¢¥ë
¡¦¥¨¥ê¥½¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £¹£¹£°±ß
¡¦¥Þ¥«¥í¥ó¥¯¥é¥ó¥Á¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡Ë £¶£´£¸±ß