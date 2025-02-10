¥¤¡¼¥°¥ë¥¹2ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¡¡NFL¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡ÊÊÆ¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂè59²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ï9Æü¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊNFC¡Ë¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊAFC¡Ë¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Ë40¡½22¤Ç²÷¾¡¤·¡¢7µ¨¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Ï»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÏÂè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ËQB¥Ï¡¼¥Ä¤ÎTD¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£Âè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏFG¤ÈÆó¤Ä¤ÎTD¤Ç²ÃÅÀ¤·¤ÆÁ°È¾¤ò24¡½0¤È¥ê¡¼¥É¡£¸åÈ¾¤â¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤äFG¤ÇÃå¼Â¤Ë²ÃÅÀ¤·¤¿¡£¶¯ÎÏ¼éÈ÷¿Ø¤¬¥Á¡¼¥Õ¥¹¤ÎQB¥Þ¥Û¡¼¥à¥º¤é¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ÆÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£