阿部寛×渡辺一貴監督、映画「ショウタイムセブン」

阿部寛さん主演の映画「ショウタイムセブン」が、2025年2月7日より全国公開された。最新の映像が解禁され、著名人やインフルエンサーからの絶賛コメントも続々と到着している。「なぜ、私が指名されたのか--」阿部寛さんが演じるのは、国民的ニュース番組「ショウタイム7」から降板を余儀なくされた元人気キャスター・折本。ある夜、都内で発生した大規模爆破テロの犯人から、直接交渉を求められる。番組への復帰を目論む折本は、犯人との独占緊急生中継に挑むが、そこには想像を超える罠が待ち受けていた。

解禁された映像では、折本の野心に満ちた表情から一転、爆破犯に追い詰められていく様子が克明に映し出される。終盤では顔に血しぶきを浴びながら不気味に笑う折本の姿が捉えられ、その狂気的な演技は観る者の背筋を凍らせる。スタジオ内での爆破予告、人質が取られる緊迫した状況--。首相への謝罪要求や法外な出演料など、次々と過激な要求を突きつける犯人。そして突如、「お前しか知らない真実を告白しろ」と迫られる折本。彼の隠された過去とは?そして犯人の真の目的とは?折本が隠している真実が“衝撃のラスト6分”へと繋がっていく。映像では、共演陣の印象的なシーンも次々と明かされる。鬼の形相で「折本さん!!」と咆哮する「ショウタイム7」現メインキャスター・安積(竜星涼)、「みんなバカみたい!」と吐き捨てる新人アナウンサー・結城(生見愛瑠)、へたりながら「ダメだー!」と叫ぶのプロデューサー・東海林剛史(吉田鋼太郎)など、実力派俳優陣による熱演の一端が垣間見える。本作は韓国で大ヒットを記録したソリッドスリラー「テロ, ライブ」を原作に、「岸辺露伴は動かない」シリーズで高い評価を得た渡辺一貴監督がメガホンを取る。テレビ局のスタジオを丸ごと作り込み、複数カメラによる同時撮影や最大10分を超える長回しなど、徹底的なリアリティを追求した撮影手法にも注目したい。公開を前に本作を鑑賞した著名人からは、早くも絶賛の声が寄せられている。お笑い芸人のこがけんさんは「阿部さんの存在感が圧倒的!素晴らしい!オーマイガー!」と興奮気味。映画評論家の松崎健夫さんは「阿部寛にしか演じることができない灰色のヒーロー。彼の新たな代表作が爆誕だ!」と阿部さんの演技を高く評価。原作を知る背骨(映画ファン)からは「原作を観ている方ほど度肝を抜かれる。狂気的なラストと文句なしの展開に言葉がない!」との感想も届いている。リアルサウンド映画部 副編集長の石井達也さんは「渡辺一貴監督は、日本映画界に欠かせぬ存在になったことを証明した」とコメント。渡辺監督の手腕にも注目が集まっている。リアリティ溢れる描写と阿部寛さんの圧倒的な演技、そして衝撃のラストで、観る者を釘付けにする「ショウタイムセブン」。命懸けの“生放送(ショウタイム)”を、ぜひ劇場で目撃してほしい。映画「ショウタイムセブン」概要公開:2025年2月7日(金) 全国公開原作:The film “The Terror, Live” written and directed by Kim Byung-woo, and produced and distributed by Lotte CultureWorks Co., Ltd. and Cine2000出演:阿部寛 竜星涼 生見愛瑠 前原瑞樹 平原テツ 内山昂輝 安藤玉恵 平田満 井川遥 吉田鋼太郎監督/脚本:渡辺一貴主題歌:Perfume 「Human Factory - 電造人間 -」(UNIVERSAL MUSIC)配給:松竹 アスミック・エース(C)2025『ショウタイムセブン』製作委員会