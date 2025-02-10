【週刊少年ジャンプ 2025年11号】
2月10日 発売
価格：300円

　集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ2025年11号」を本日2月10日に発売した。価格は300円。

　今号の表紙&巻頭カラーは、2025 NEW STAR 新連載2連弾第2弾として、林守大氏による再起のピアニスト成長譚「Bの星線」。先週からスタートした原作：車裂圭氏/作画：西井聡太郎氏の「エンバーズ」はセンターカラー大増25ページ。

　他にも小野玄暉氏の王道ラブコメ「ひまてん！」と沼駿氏のポリスコメディ「超巡！超条先輩」がセンタカラーで掲載されている。