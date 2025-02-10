「週刊少年ジャンプ 2025年11号」本日発売！ 表紙&巻頭カラーは新連載「Bの星線」
【週刊少年ジャンプ 2025年11号】
2月10日 発売
価格：300円
2月10日 発売
価格：300円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ2025年11号」を本日2月10日に発売した。価格は300円。
今号の表紙&巻頭カラーは、2025 NEW STAR 新連載2連弾第2弾として、林守大氏による再起のピアニスト成長譚「Bの星線」。先週からスタートした原作：車裂圭氏/作画：西井聡太郎氏の「エンバーズ」はセンターカラー大増25ページ。
他にも小野玄暉氏の王道ラブコメ「ひまてん！」と沼駿氏のポリスコメディ「超巡！超条先輩」がセンタカラーで掲載されている。
週刊少年ジャンプ11号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) February 9, 2025
滾るJUMP新世代❗️2025 NEW STAR 新連載2連弾第2弾‼️
再起のピアニスト成長譚‼️
表紙&巻頭カラーは『Ｂの星線』🎉
センターカラーは『エンバーズ』『ひまてん！』『超巡！超条先輩』‼️
電子版👇https://t.co/3nRohLsMWR pic.twitter.com/m78ans3mMx