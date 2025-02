【マンガキュレーションUT】2月10日発売価格:1,990円

ユニクロは、「ベルセルク」「寄生獣」「うずまき」の3作品をフューチャーした「マンガキュレーションUT」を2月10日に発売した。価格は1,990円

「マンガキュレーションUT」は世界観やストーリー、芸術性によって長きにわたり多くの支持を集めている作品を取り上げるユニクロのTシャツ。

販売するTシャツは、「狂戦士の甲冑」をまとった「ガッツ」や、鉛筆を持った「ミギー」、「うずまき」の表紙をモチーフにしたものなど全6種となっている。

「ベルセルク」よりガッツが描かれたもの

「寄生獣」よりミギーが描かれたもの

「うずまき」の表紙をモチーフにしたもの

(C)UNIQLO Co., Ltd. All rights reserved.

(C)三浦建太郎・スタジオ我画/白泉社

(C)岩明均/講談社

(C)Junji ITO/Shogakukan