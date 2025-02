ディズニーストアに『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」をデザインした春の新生活にぴったりな新コレクション「NEW LIFE RIBBON STYLE」がラインナップ。

おにぎりケースやステンレスボトル、トートバッグやポーチなど日常使いで活躍するグッズが多数展開されます☆

ディズニーストア『おしゃれキャット』マリー コレクション「NEW LIFE RIBBON STYLE」

発売日:2025年2月11日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、春の新生活シーズンに向けて、毎日の気分が華やぐ新コレクション「NEW LIFE RIBBON STYLE」が登場。

「ディズニー マリー」とリボンをモチーフに、淡いピンクとアイボリーを基調とした落ち着いた色合いのグッズが揃います。

少し大人っぽいリボンを付けて、ウインクしている「マリー」にも注目です☆

ラインナップには、おにぎりケースやステンレスボトル、スリーブとパールビーズのストラップ付きで持ち歩きにも便利なタンブラーなど、学校やオフィスで活躍するグッズを多数展開。

そのほか、A4サイズが収納できる大容量のトートバッグや、サブバッグとしても便利な巾着トートバッグ、リボンがたくさん付いたストラップデザインがポイントのパスケースやマルチポーチなどが登場します。

マリー おしゃれキャット トートバッグ NEW LIFE RIBBON STYLE

価格:6,600円 (税込)

サイズ:約高さ28×幅39×奥行き(底マチ) 13.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約28cm

淡い色味のレザー調素材に、ゴールドカラーのキャラクターフェイスでアクセントをプラスしたトートバッグ。

少し大人っぽいリボンを付けて、ウインクしている「マリー」のチャームがアクセントになってます。

細めのリボンが落ち着いたかわいらしさを演出。

長めのハンドルで肩掛けもできる、A4サイズも収まる、収納力抜群のトートバッグです。

マリー おしゃれキャット トートバッグ 巾着 NEW LIFE RIBBON STYLE

価格:2,300円 (税込)

サイズ:約縦39×横34×厚み1.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約26cm

荷物に合わせてフォルムを変えられる巾着トートバッグ。

ウィンクしながらこちらに振り替える「マリー」と共にメッセージロゴが大胆にプリントされています。

紐を絞らない時はA4サイズもきれいに収まる、用途に合わせて使い分けることができるディズニーグッズです。

マリー おしゃれキャット お箸 セット コンビ NEW LIFE RIBBON STYLE

価格:1,800円 (税込)

サイズ:ケース 約縦4.8×横19×厚み1.5cm

箸 約長さ18cm

スプーン 約長さ18×幅2.7×厚み1cm

「マリー」とリボンモチーフの甘めな組み合わせで仕上げられたお箸セット。

「マリー」らしいカラーリングでまとめられ、落ち着いた印象に仕上げられています。

ロゴ入りのお箸とスプーンは、シリコンパーツで固定されるので、ケース内でカチャカチャと音が鳴りにくく、持ち歩く時に安心です。

マリー おしゃれキャット ランチバッグ NEW LIFE RIBBON STYLE

価格:2,500円 (税込)

サイズ:約高さ20×幅24×奥行き11.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約13cm

「マリー」のイラストとメッセージロゴをプリントしたランチバッグ。

持ち手と巾着紐のブラックがちょっぴり辛口なアクセントをプラスしてくれます。

見た目と実用性を備えた、プライベートはもちろん、学校やオフィスでも活躍してくれるグッズです。

マリー おしゃれキャット 歯ブラシ セット NEW LIFE RIBBON STYLE

価格:1,600円 (税込)

サイズ:ポーチ 約縦7×横20.5×厚み1.8cm

歯ブラシ 約長さ17.5×幅1.3×厚み2.2cm

歯みがき粉 約縦8.5×横2×厚み1.3cm

ファスナー部分に飾られたリボンがアクセントになった歯ブラシセット。

甘めな組み合わせも、温かみのあるやわらかなカラーリングで大人っぽい印象に仕上げらています。

ポーチの中に「マリー」のお顔をプリントした歯ブラシと、ミニサイズの歯みがき粉が入っているので旅行時にも便利です。

マリー おしゃれキャット お弁当箱 おにぎりケース NEW LIFE RIBBON STYLE

価格:2,000円 (税込)

サイズ:約 高さ12×幅12.4×奥行き7.8cm

コンビニおにぎりや三角おにぎりがそのまま入れられるお弁当箱。

上段が三角形のおにぎりケース、下段がおかずを入れられるスペースになっている便利な2段仕様です。

プライベートはもちろん、学校やオフィスでも活躍してくれます。

マリー おしゃれキャット ステンレスボトル NEW LIFE RIBBON STYLE

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ21.5×幅6.7×奥行き7.2cm

ホワイトを基調にしたボトルにくすみピンクがアクセントになったボトルデザイン。

「マリー」とリボンモチーフの甘めな組み合わせも、グレイッシュなトーンで落ち着いた印象に仕上げられています。

ワンプッシュでフタを開けたら、飲み口からダイレクトに飲むことができるのも特徴です。

マリー おしゃれキャット タンブラー ステンレス ホルダー付き NEW LIFE RIBBON STYLE

価格:3,800円 (税込)

サイズ:タンブラー 約高さ14.4×直径8.8cm

ホルダーストラップ 約長さ34cm

自宅やオフィスではもちろん、アウトドアシーンでも活躍してくれるホルダー付きタンブラー。

セットのホルダーは、レザー風素材のスリーブと白いパールビーズストラップのコンビです。

タンブラーのフタには飲み口キャップが付いているのでこぼれにくく、飲み口キャップを後ろに倒して固定できるので、飲むときの邪魔にもなりません。

マリー おしゃれキャット 定期入れ・パスケース NEW LIFE RIBBON STYLE

価格:2,900円 (税込)

サイズ:約縦12×横7.3×厚み0.5cm

ストラップ 約長さ21cm

「マリー」のきらめくイラストと、型押しロゴがおしゃれなレザー調パスケース。

パス入れから見える内生地には、キャラクターとリボンの総柄生地を使用。

ナスカン付きのストラップで好きなところにサッと取り付けられます。

マリー おしゃれキャット マルチポーチ NEW LIFE RIBBON STYLE

価格:2,300円 (税込)

サイズ:約高さ6×幅6.5×奥行き3.5cm

ストラップ 約長さ21cm

イヤホンなど小さなものの収納にぴったりなストラップ付きマルチポーチ。

淡い色味のレザー調素材に、ゴールドカラーのキャラクターフェイスでアクセントをプラスしています。

「マリー」とリボンを総柄でプリントした内側の生地にも注目です。

「ディズニー マリー」とリボンの大人かわいいデザインを使用した、春の新生活にぴったりな新コレクション。

ディズニーストアにて2025年2月11日より順次販売される「NEW LIFE RIBBON STYLE」の紹介でした☆

ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチートの陽気なコレクション!ディズニーストア 映画『三人の騎士』公開80周年記念グッズ ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチートの陽気なコレクション!ディズニーストア 映画『三人の騎士』公開80周年記念グッズ 続きを見る

2月22日「猫の日」に合わせたルシファーやマリーのコレクション!ディズニーストア「DISNEY CAT DAY 2025」 2月22日「猫の日」に合わせたルシファーやマリーのコレクション!ディズニーストア「DISNEY CAT DAY 2025」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『おしゃれキャット』マリーとリボンの大人かわいいデザイン!ディズニーストア「NEW LIFE RIBBON STYLE」 appeared first on Dtimes.