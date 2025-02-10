¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡ÙÃÂÀ¸37¼þÇ¯¡¡¿·ºî4¥³¥ÞÌ¡²è¸ø³«¤ÇÂçÈ¿¶Á¡ÖÆÈÆÃ¤Ê¥Î¥ê¡×¡ÖÊ¢Êú¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×
¡¡Ì¡²è¡ØÆî¹ñ¾¯Ç¯¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°¡Èþ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡Ù¤ÎÌ¡²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ä°¥ÁÛ¤ÊËâÊª»È¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡Ù¿·ºî4¥³¥ÞÌ¡²è
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü2¡¿10¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡¡¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡Ù37¼þÇ¯¡£20À¤µª¤Ë¥É¥é¥¯¥¨£³¥Ë¥»Í¦¼Ô¤Î4¥³¥Þ¤òÂô»³ÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¡£¤½¤·¤Æ21À¤µª¤ÎÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê4¥³¥Þ¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ëËÁ¸±¤òÌû¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡ÙÃÂÀ¸37¼þÇ¯¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿Ì¡²è¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ò¾ì¤Øµ¢¤ì¡ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿w¡×¡Ö¼ÆÅÄ°¡ÈþÀèÀ¸¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Î¥ê¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅö»þ¡¢Ê¢Êú¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£º£¤Ç¤â¾Ð¤¦¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¡Ö¥«¥Ð¡¼¤É¤Ã¤«¤¤¤Ã¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤Ê¤¡¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö21À¤µª¤Ç¤âÀèÀ¸¤Î¤Ë¤»Í¦¼Ô¤¬¸«¤ì¤ë¹¬¤»¡¡¸«¤ëÅÙ¤Ë½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ë¿´¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¼ÆÅÄ°¡ÈþÀèÀ¸¤Î¿·ºî¥¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¾¸°®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëËâ²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦RPG¡£¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¤¬³«È¯¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë½éÂå¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤¬1986Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤È3DCG¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿HD-2D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ä°¥ÁÛ¤ÊËâÊª»È¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡Ù¿·ºî4¥³¥ÞÌ¡²è
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü2¡¿10¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡¡¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡Ù37¼þÇ¯¡£20À¤µª¤Ë¥É¥é¥¯¥¨£³¥Ë¥»Í¦¼Ô¤Î4¥³¥Þ¤òÂô»³ÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¡£¤½¤·¤Æ21À¤µª¤ÎÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê4¥³¥Þ¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ëËÁ¸±¤òÌû¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡ÙÃÂÀ¸37¼þÇ¯¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¾¸°®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëËâ²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦RPG¡£¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¤¬³«È¯¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë½éÂå¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤¬1986Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤È3DCG¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿HD-2D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£