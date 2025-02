【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

ワンダーフェスティバル2025[冬]のスリーゼロブース

「ワンダーフェスティバル2025[冬]」のスリーゼロのブースには、「ロボ道」シリーズをはじめとするアクションフィギュアの最新アイテムが展示された。

おなじみのタッチ&トライコーナーも設置し、同社の大型アクションフィギュアを実際に触ることができた

リアルな塗装と合金を使用した重量感のあるアクションフィギュアとして好評のロボ道「装甲騎兵ボトムズ」シリーズ。今回新たに「ブルーティッシュドッグ」と「ストライクドッグ」の2体のATがラインナップ。まだ試作品ではあるものの、スリーゼロが得意とするウェザリングトスはかなりいい感じで仕上がっている。両者のサイズ感も設定通りで、劇中で見たなバトルシーンの再現も可能となるだろう。

「ロボ道 ブルーティッシュドッグ」

「ロボ道 ストライクドッグ」

同社のハイエンドアイテム「threezeroX」ではフル可動フィギュア「ウルトラマンレグロス」の商品化が決定。ウルトラシリーズのキャラクターデザイナーとして知られる後藤正行氏によるアレンジデザインにより、オリジナルのレグロスとはひと味違う、マッシブな姿へと変貌している。後藤氏のイラストには左腕に大量のチェーンが巻かれていて、このあたりの表現が製品版でどう表現されるのかも気になるところ。

「threezeroX 後藤正行 ウルトラマンレグロス」

「トランスフォーマー」のフィギュアを多数展開している「DLX」シリーズでは、劇場版1作目に登場した「アイアンハイド」と「ジャズ」が企画中。同シリーズのフォーマットに則り、非変形のアクションフィギュアで、劇場版の密度の濃いデザインを忠実に再現している。ともに人気のあるキャラクターなので、塗装が施されたデコマスの登場が待たれる。

「DLX アイアンハイド」、「DLX ジャズ」

その他、メガハウスとのコラボ企画「threeMega」ブランドの1/18スケール完成品モデル「ヴァリアブルアクション Hi-SPEC UNITED 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スーパーアスラーダ01」や、1/6スケールフィギュア「フィグゼロ ジョルノ・ジョバァーナ」(撮影NG)など、大型アイテムが多数展示され、見応えのあるブースであった。

「threeMega ヴァリアブルアクション Hi-SPEC UNITED 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スーパーアスラーダ01」

「フィグゼロ グリッドマンシグマ」

「フィグゼロ ULTRAMAN SUIT ZOFFY ステルス・バージョン」、「フィグゼロ ULTRAMAN SUIT JACK(Anime Version)」

「DLX オプティマスプライマル(ビーストウォーズユニバース・エディション)限定版」

「フィグゼロ 能井」、「SiXTH 1/6 心」、「SiXTH 1/6 カイマン」

「ロボ道 ボルトロン(レトロトイ版)」

「Kのスピナー(3.7インチ)」

「ロボ道 エヴァンゲリオン初号機(疑似シン化第一覚醒形態)」

「MDLX ロックマン(メタルブレード)」

