【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

「ワンダーフェスティバル2025[冬]」のセガ フェイブブースの展示品は、アミューズメント施設で手に入るプライズ景品に加えて、高品質フィギュアブランド「S-FIRE」のアイテムが数多く並んでいた。

「その着せ替え人形は恋をする」や「シン・エヴァンゲリオン劇場版」などの人気コンテンツのフィギュアが初展示されており、今回写真に収めてきたのでぜひ見ていただきたい。

S-FIRE/セガ フェイブブース

プライズ景品も数多く展示されていた

セガ フェイブブースで多くの来場者の足を止めていたのは「着せ恋」の「プリティメイド」シリーズだ。ラインナップは「喜多川海夢」、「乾紗寿叶」、「乾心寿」の3体で彩色版は今回初お披露目となっている。

3人ともメイドというコンセプトは同じでありながらリアクションは三者三様。喜多川海夢はコスプレ好きなだけあり、満面の笑みとノリノリなポージングから楽しさが伝わってくる。

【喜多川海夢 プリティメイドVer.】

ギャルな見た目にピンクのメイド衣装というアンバランス感も良い味が出ている

乾紗寿叶は紫色のメイド衣装に身を包んでいる。困惑とも恥じらいとも見える表情で控え目に手でハートを作っているのがなんとも愛らしい。彼女のチャームポイントであるツンデレ感が実によく出ている。

【乾紗寿叶 プリティメイドVer.】

人気コスプレイヤーだけに、メイド衣装も様になっている

最後の乾心寿は緑色のメイド服姿。小柄である姉とは対極で、中学生とは思えぬスタイルの良いビジュアルだ。寿叶とはまた違った恥じらいの表情がグッとくる。

1体でも十分満足感のあるフィギュアとなっているが、3体並べたときの華やかさはかなりのものだろう。

【乾心寿 プリティメイドVer.】

3人の中で、1番メイドらしさが出ている

スケールフィギュアの出展数はそれほど多くはなかったが、1つ1つの質はどれも高くファンも納得の仕上がりであった。低価格でコレクション性の高いデフォルメフィギュアも数多く展開しているので、こちらも目が離せないところだ。

【アスカ・ラングレー(仮)】【亜白ミナ 礼服Ver.】【初音ミクシリーズ マシュマロホットココア フィギュア】【ぷちふわ デフォルメ フィギュアシリーズ】

(C) 福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会

(C)カラー

(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也/集英社

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

designed by 三月八日

(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば3製作委員会

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会