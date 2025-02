◆ZARD、デビュー35周年に向けて企画続々

【モデルプレス=2025/02/10】ZARDが2月10日、リクエストベストアルバム「ZARD Best Request 〜35th Anniversary〜」をリリース。あわせて、35周年YEAR企画として初の有観客アコースティックライブの開催、豪華写真集2冊同時発売、ZARDゆかりの関係者インタビュー集の発売が解禁された。ZARDはデビュー35周年(2026年)に向け、ZARDの魅力を様々な形で発信してゆく“ZARD 35周年YEAR”企画第1弾、WEB投票で選曲された35曲を収録したリクエストベストアルバム「ZARD Best Request 〜35th Anniversary〜」を2月10日にリリース。今作のリマスタリングは、ZARDのデビュー曲「Good-bye My Loneliness」から全期間にわたってレコーディングエンジニアを務めた島田勝弘氏が、最新の機材、技術、そしてこれまでに培われた知識を駆使して行い、音質、品質ともにこだわり抜いた作品。坂井泉水さんの歌声を最大限に生かしつつ、究極まで突き詰めた音質、現代に求められる音に合わせたバランスで、また新たな輝きで“ZARD 永遠のスタンダート・ナンバー”が届けられた。

◆ZARD、初の有観客アコースティックライブ開催決定

◆ZARD、写真集2冊同時発売&関係者インタビュー集発売

◆ZARDプロフィール

◆ZARD Acoustic Live 〜Especial moment〜

そして「ZARD Best Request 〜35th Anniversary〜」に続く“ZARD 35周年YEAR”企画が続々と解禁。2021年「ZARD Premium Acoustic Live at 高台寺」、2024年「WEZARD Online Meeting 2024 “ZARD 33rd Anniversary Special!”」と、過去に無観客で2度行われてきたアコースティックスタイルでのZARDライブが初めて有観客で開催する。これまでに「生で観たい!」という数多くの声が寄せられており、“待望”の開催となる。会場は大阪・横浜・東京のBillboard Live。バンドライブとは趣の異なる会場・編成・アレンジで堪能するZARD作品…“特別なひととき”となる。また、多数の未公開写真を含む「ZARD/坂井泉水」のベストショットを収めた写真集が6月4日に発売決定。今作は「ブラック、セピア、ブルー…一色のモノクロ写真で切り取った瞬間を掲載した『ZARD - MONOCHROME -』[モノクローム]」と、「坂井泉水の瑞々しい美しさが溢れるフルカラー写真集『ZARD - COLORS -』[カラーズ]」の2冊が登場。写真集発売を記念した写真展の開催も予定されている。「ZARD/坂井泉水」とデビューの頃から親交の深かった大黒摩季、ZARDに楽曲提供を行った春畑道哉(TUBE ギタリスト)、川島だりあ(FEEL SO BAD)、小澤正澄(ex.PAMELAH)、坂井さんが歌詞提供を行ったDEEN・池森秀一、FIELD OF VIEW・浅岡雄也のミュージシャン陣。また、坂井さんを身近で支えてきたマネージャー、A&R、FC担当、スチールカメラマン、舞台監督をはじめとしたスタッフ陣。そして、ZARDを世に送り出し、トップアーティストに育て上げたプロデューサー・長戸大幸氏の、初めて語られる真実をはじめ30,000字を超えるロングインタビューを収録したインタビュー集も発売。2023年に大阪、東京で開催された「ZARD MUSEUM」、身近なスタッフに送った年賀状ハガキ、A&Rやカメラマンの担当当時の手帳や資料、FC会報用アンケートの坂井さん直筆ファックスなど、初公開を含む貴重な資料や写真も掲載される。(modelpress編集部)「坂井泉水」を中心としたユニット名。6才からピアノを始める。大学卒業後、モデルエージェンシーに所属し活動。その後、音楽プロデューサー・長戸大幸と出会い、アーティストとして才能を見出されZARDを結成する。1991年2月10日「Good-bye My Loneliness」でデビュー。現在までに45枚のシングル、21枚のアルバムを発表。シングル売り上げ1774.3万枚、アルバム売り上げ1996.0万枚を誇る。自身の作詞活動以外にも他アーティストへの作詞提供多数(ミリオンセラー作品多数)。2007年5月27日の坂井さんが逝去後も、彼女の作品は“永遠のスタンダード・ナンバー”として多くの人々に聴き、歌い継がれている。・2025年6月5日(木)、6日(金):Billboard Live OSAKA・2025年6月12日(木)、13日(金):Billboard Live YOKOHAMA・2025年6月16日(月)、17日(火):Billboard Live TOKYO【Not Sponsored 記事】