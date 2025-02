◆「No No Girls」から誕生・HANA

【モデルプレス=2025/02/10】7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)のメンバーのオーディション過程と葛藤をインタビューとともに振り返る番組「No No Girls THE MEMORY」が、動画配信サービス「Hulu」にて、2⽉23⽇正午から独占配信決定。努力と勇気に満ちた感動のストーリーを届ける。アーティスト兼プロデューサーとして活躍するSKY-HIがCEOを務め、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGが、ラッパー&シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えて開催したガールズグループオーディション「No No Girls」。そのデビューメンバーを決定する最終審査イベント「No No Girls THE FINAL」(2025年1⽉11⽇/K-Arena Yokohama開催)は多くの熱狂を⽣み出した。

◆HANA、オーディション過程で感じたこと・葛藤とは?

チケット応募総数は5万⼈を突破し、⼀般チケット販売は3分で完売。当⽇は約2万⼈のファンが会場を埋め尽くし、⼤歓声の中で誕⽣したのが今話題沸騰中の新⽣ガールズグループ・HANAだ。翌⽇には、この最終審査の模様がBMSG公式YouTubeにて配信されると、同時接続数は驚異の56万⼈以上が視聴、さらにソーシャルメディアX(旧Twitter)でトレンド1位に。⼤きな話題を呼んでいる。そんな今をときめくHANAのメンバーが、オーディションの過程で何を感じ、どんな葛藤を乗り越えてきたのか。彼⼥たちのインタビューとともに振り返る「No No Girls THE MEMORY」が動画配信サービス「Hulu」で2⽉23⽇正午から独占配信することが決定した。オーディションで流した「“あの涙”の理由」、夢を掴むために「⾃分の殻を破った“あの瞬間”」など、映像では伝わりきれなかった⼼の内を、メンバーそれぞれの「⾔葉」で振り返る。彼⼥たちが語る努⼒と勇気に満ちた感動のストーリーとは。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】