ファミリーマートから、ファミチキ史上、最大量※かつ最濃厚のチェダーチーズを使用した「濃厚チーズ in ファミ手キ」230円(税込248円)、カリッとクリーミ〜な「クリームチーズソース in クリスピーチキン」184円(税込198円)が登場!

2025年2月11日(火)から全国のファミリーマート約16,200店にて数量限定で発売されます。

ファミリーマート「濃厚チーズ in ファミチキ」「クリームチーズソース in クリスピーチキン」

「ファミチキ」は、2024年12月に累計販売数23億食を超え、ファミリーマート全商品の中で売上数量No.1の商品。

2021年には「チーズ イン ファミチキ」を販売し、大人気に!

再販の要望も多くある中で、ファミチキ史上、最大量※・最濃厚となるチェダーチーズを入れ、ファミチキならではのジューシーな食べ応えにマッチするチーズの濃厚な味わいを楽しめる「濃厚チーズinファミチキ」が新登場します☆

また、2024年9月時点で累計販売数2億食を突破しているクリスピーチキンの新フレーバーとして、クリーミ〜なクリームチーズソースが入った「クリームチーズソース in クリスピーチキン」も同時発売します。

濃厚チーズ in ファミチキ

発売日:2025年2月11日(火)

価格:230円(税込248円)

発売地域:全国

ファミチキ史上最大量・最濃厚の熟成チェダーチーズを使用。

寒い冬にぴったりなチーズ感をたっぷり味わえるファミチキです。

ファミチキのジュワッと溢れる肉汁に、とろ〜りとろけるチーズをインしています。

ジュワッとジューシーなファミチキの旨みととろ〜り濃厚なチーズを味わえます。

クリームチーズソース in クリスピーチキン

発売日:2025年2月11日(火)

価格:184円(税込198円)

発売地域:全国

さっぱりとした鶏むね肉に、女性に人気のクリームチーズソースを合わせた「クリームチーズソース in クリスピーチキン」

衣はカリッと、クリームチーズソースはクリーミ〜な食感がたまらないクリスピーチキンです。

ファミリーマート「濃厚チーズ in ファミチキ」新商品発表会

開催日:2025年2月10日

「濃厚チーズ in ファミチキ」の発売に先がけ、報道陣に向けて新商品発表会を開催!

イベントには、TVCM「濃厚チーズinファミチキ絶対うまいじゃん。」篇にも登場する八木莉可子さんが登壇。

CM撮影の秘話や、カメラマンに初挑戦し撮影したファミチキの写真をお披露目!

写真のタイトルはCM内でも印象的なせりふ「そんなの、絶対うまいじゃん!」

あらためて実食してみて、そのおいしさを再確認。

「チーズとファミチキの相乗効果がおいしくて、一口食べただけで体中に幸せが広がります!」とオススメポイントを力説。

「クリームチーズソース in クリスピーチキン」についても、「鶏胸肉のファミチキよりちょっとさっぱりとした食感とチーズがファミチキとはまた別の相乗効果を生んでいると感じました。鶏胸肉とチーズの組み合わせなので、たんぱく質を摂りたい方にもおすすめしたいです!」とおいしさをアピールしてくださいました。

さらなるおいしさを追求した味変メニュー「そんなの、絶対うまいじゃん!?」選手権を開催。

わさび、

納豆、

のりの佃煮、

ピーナッツバターをトッピングして、どれが一番美味しかったか八木さんに選んでいただきました。

八木さんのチョイスは、「海苔の佃煮」!

ぜひいろんな組み合わせで楽しんでみてくださいね☆

ファミリーマート「濃厚チーズ in ファミチキ」「クリームチーズソース in クリスピーチキン」は、2025年2月11日より発売です。

