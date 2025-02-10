¡ÚÂ®Êó¡Û´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤Ø¤Î½±·â»ö·ï ÌÚÂ¼Î´ÆóÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¡¡¸¡»¡Â¦¡Ö»¦°Õ¤ä²Ã³²ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡×
´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°ÁíÍý¤Î±éÀâ²ñ¾ì¤ËÇúÈ¯Êª¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡¤ÏÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¤ÎÃË¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸¡»¡Â¦¤Îµá·º¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÌÚÂ¼Î´ÆóÈï¹ð¡Ê25¡Ë¤Ï¤ª¤È¤È¤·4·î¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Îµù¹Á¤ËÁªµó¤Î±þ±ç¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼êÀ½¤ÎÇúÈ¯Êª¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É5¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤ÏÌÚÂ¼Èï¹ð¤Ë»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢ÌÚÂ¼Èï¹ð¤Ï»¦°Õ¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎºÛÈ½¤Ç¸¡»¡¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÇúÈ¯Êª¤ò¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¤¤¤ëÃæ¤ÇÅê¤²¤ÆÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë»¦°Õ¤ä²Ã³²ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ïº£·î19Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£