HANAメンバーが語るオーディションの軌跡『No No Girls THE MEMORY』Hulu独占配信決定

■HANAメンバーの“あの時”の想いとは?

『No No Girls THE MEMORY』が、2月23日12時からHuluで独占配信されることが決定した。

アーティスト兼プロデューサーとして活躍するSKY-HIがCEOを務め、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGが、ラッパー&シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えて開催したガールズグループオーディション『No No Girls』。そのデビューメンバーを決定する最終審査イベント『No No Girls THE FINAL』(2025年1月11日 K-Arena Yokohama開催)は多くの熱狂を生み出した。

その注目度は驚異的で、チケット応募総数は5万人を突破し、一般チケット販売は3分で完売。当日は約2万人のファンが会場を埋め尽くし、大歓声の中で誕生したのが今話題沸騰中の新生ガールズグループのHANA。翌日には、この最終審査の模様がBMSG公式YouTubeにて配信されると、同時接続数は驚異の56万人以上が視聴、さらにソーシャルメディアXでトレンド1位に輝き、大きな話題を呼んでいる。

そんな今をときめく HANAのメンバーが、オーディションの過程で何を感じ、どんな葛藤を乗り越えてきたのか。彼女たちのインタビューとともに振り返る『No No Girls THE MEMORY』では、オーディションで流した「“あの涙”の理由」、夢を掴むために「自分の殻を破った“あの瞬間”」など、映像では伝わりきれなかった心の内を、メンバーそれぞれの「言葉」で振り返る。

また、現在Huluでは未公開シーンが満載な『No No Girls 完全版』を全話独占配信している。そして、2月16日12時59分まで約4時間にわたり開催された最終審査イベントの全貌を観ることができる『No No Girls THE FINAL 完全版』を見逃し配信中。30人の蕾がそれぞれの花を咲かせるために努力し自身と向き合い続けた姿、そして7人のHANAが大輪を咲かせる姿を見届けよう。

配信情報

Hulu『No No Girls THE MEMORY』

02/23(日)12:00~見放題独占配信

Hulu『No No Girls 完全版』

全話 見放題独占配信中

Hulu『No No Girls THE FINAL 完全版』

02/16(日)12:59まで見逃し配信中

※視聴にはチケット購入が必要

リリース情報

2025.01.31 ON SALE

HANA

DIGITAL SINGLE「Drop」

Hulu『No No Girls』番組サイト

https://www.hulu.jp/no-no-girls

『No No Girls THE FINAL 完全版』視聴URL

https://www.hulu.jp/store/no-no-girls-the-final-complete-edition

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo