HANA

BMSGとちゃんみなが手がけたオーディション「No No Girls」から生まれた7人組HANAの、オーディションを振り返るドキュメンタリー『No No Girls THE MEMORY』が、2025年2月23日正午よりHuluで独占配信される。

アーティスト兼プロデューサーとして活躍するSKY-HIがCEOを務め、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGが、ラッパー&シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えて開催したガールズグループオーディション「No No Girls」。デビューメンバーを決定する最終審査イベント「No No Girls THE FINAL」(2025年1月11日・K-Arena Yokohama開催)は多くの熱狂を生み出した。

その注目度は驚異的で、チケット応募総数は5万人を突破し、一般チケット販売は3分で完売。当日は約2万人のファンが会場を埋め尽くし、大歓声の中で誕生したのが、今話題沸騰中の新生ガールズグループ「HANA」。翌日には、この最終審査の模様がBMSG公式YouTubeで配信され、同時接続数は驚異の56万人以上を記録。さらにソーシャルメディアXでトレンド1位に輝き、大きな話題を呼んでいる。

そんなHANAのメンバーが、オーディションの過程で何を感じ、どんな葛藤を乗り越えてきたのかーー彼女たちのインタビューとともに振り返る「No No Girls THE MEMORY」が、動画配信サービス「Hulu」で2025年2月23日正午から独占配信されることが決定した。オーディションで流した「あの涙の理由」、夢を掴むために「自分の殻を破った瞬間」など、映像では伝わりきれなかった心の内をメンバーそれぞれの言葉で振り返る。

また、現在Huluでは未公開シーン満載の「No No Girls 完全版」を全話独占配信中。さらに、2月16日午後11時59分まで、約4時間にわたって開催された最終審査イベントの全貌を観ることができる「No No Girls THE FINAL 完全版」も見逃し配信されている。30人の蕾がそれぞれの花を咲かせるために努力し、自身と向き合い続けた姿、そして7人のHANAが大輪を咲かせる瞬間を、Huluでまとめて観ることができる。(※「No No Girls THE FINAL 完全版」の視聴はチケット購入が必要)

「No No Girls」は、「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください」という、ちゃんみなの前代未聞の募集メッセージから始まったガールズグループオーディション。国内のみならず、韓国やアメリカをはじめとした世界各国から7,000通を超える応募が集まった。

プロデューサーのちゃんみなには、見た目や声に対して「No」を突きつけられ、ガールズグループを志すもデビューできなかった過去がある。本オーディションで書類・対面審査を通過し集まったのは、彼女と同じように「No」を突きつけられたり、自分自身を否定してきた30人のガールズたち。ちゃんみなだからこそできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる「才能を殺さないために」の理念のもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いてきた。このオーディションはBMSG公式YouTube(毎週金曜午後8時)で配信され、瞬く間に注目のオーディションとなった。YouTubeでは観られない未公開シーンが満載の「No No Girls 完全版」全話が、Huluで見放題独占配信中。