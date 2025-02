PV EXPO【春】第20回太陽光発電展に出展！Upsolar Japan「UP-Stand」

Upsolar Japanは、2月19日(水)〜21日(金)に東京ビッグサイトで開催される「PV EXPO【春】〜第20回 [国際] 太陽光発電展〜」へ出展します。

Upsolar Japan「UP-Stand」

展示会では、陸屋根用軽量アンカーレス架台【UP-Base NEO】の実製品展示を中心に、先日、販売開始発表を行ったばかりの新製品垂直太陽光架台【UP-Stand】を初公開します。

■「PV EXPO【春】〜第20回 [国際] 太陽光発電展〜」開催概要

開催日程 : 2025年2月19日(水)〜21日(金)

開催時間 : 10:00〜17:00

主催 : RX Japan株式会社

会場 : 東京ビッグサイト

出展ブース番号: 南3・4ホールS30-32

事前登録で入場料無料となりますので、来場者事前登録サイトよりお申し込みください。

▽展示会招待券お申込み(無料)サイトはこちら

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1248594512496589-KMT

■注目の出展製品

1. 陸屋根用軽量アンカーレス架台 UP-Base NEO

UP-Base NEO

UP-Base NEO設置事例

陸屋根の工場、社屋、商業施設等に太陽光パネルを設置する際に最適な陸屋根専用架台。

置くだけ設置が可能となることで屋根面を傷つけず、軽量設計なことから建物への負担も軽減できる架台で、需要高まる自家消費型太陽光システムの設置にも活用できます。

2. 垂直太陽光架台 UP-Stand

UP-Stand

UP-Stand設置イメージ

垂直太陽光架台は設置スペースが大幅に抑えられるため使用用途の拡大が図れ、多様なニーズに応えることが可能です。

農地でのソーラーシェアリングや多雪地域、駐車場のフェンスなど多様なニーズにお応えします。

使用する両面発電パネルを東西に設置することで、電力市場価格の高い時間帯(朝・夕方の時間帯)に発電のピークを移行することができるため、電力を優位に販売することや出力抑制量の低減を目指すことが可能となり、これまでの『もったいない』発電を脱却し、価値の高い電力発電が可能となる製品です。

3. 旧サイズパネル

アップソーラージャパンが取り扱う「旧サイズパネル」は、固定価格買取制度(FIT)開始当初に設置された太陽光パネルとほぼ同寸法であり、施工時に架台側での大幅な調整が不要となることから、施工に掛かるコストを大きく抑えることが可能です。

