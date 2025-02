オーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのメンバーがロングインタビューで軌跡を語る『No No Girls THE MEMORY』が、23日正午からHuluで独占配信される。同番組では、オーディションの過程で何を感じ、どんな葛藤を乗り越えてきたのか、インタビューとともに振り返る。オーディションで流した「“あの涙”の理由」、夢をつかむために「自分の殻を破った“あの瞬間”」など、映像では伝わりきれなかった心の内をそれぞれの言葉で語る。

また、Hulu では未公開シーンが満載な『No No Girls 完全版』を全話独占配信中。16日までは約4時間にわたり開催された最終審査イベントの全貌を見ることができる『No No Girls THE FINAL 完全版』も見逃し配信中。『No No Girls』は、SKY-HIが代表をつとめる「BMSG」のスローガン“才能を殺さないために”に共鳴した形で、ラッパー/アーティストのちゃんみながプロデューサーに抜てき。「No Fake(=本物であれ)」「No Laze(=誰よりも一生懸命であれ)」「No Hate(=自分に中指を立てるな)」を掲げ、募集時には「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」と応募者を募り、7000人を超える応募者が参加。同オーディションにより誕生した同グループが、「BMSG」として初のガールズグループとなる。デビューする7人(CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA)は「HANA」として、最終審査の課題曲「Drop」でプレデビュー。今春にはソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューする。同レーベルとBMSGは、初タッグとなる。