ポーランドで発掘された約1万8000年前の人骨の研究により、当時のヨーロッパ人は社会的なカニバリズムの習慣を持っており、特に栄養価の高い脳みそを好んで食べていたことがわかりました。New insights of cultural cannibalism amongst Magdalenian groups at Maszycka Cave, Poland | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-025-86093-wAncient Europeans ate the brains of their dead enemies 18,000 years ago, researchers discover | Live Sciencehttps://www.livescience.com/archaeology/ancient-europeans-ate-the-brains-of-their-dead-enemies-18-000-years-ago-researchers-discoverスペインにあるカタルーニャ人類古生態・社会進化研究所(IPHES)のフランセス・マルヒネダス氏らは、2025年2月6日に科学誌・Scientific Reportsに掲載された論文で、ポーランドのマシツカ洞窟から出土した人骨群を調査した研究結果を発表しました。1万8000年前の後期旧石器時代に栄えたマドレーヌ文化のものと思われるこの遺跡からは、少なくとも大人6人、子ども4人の合計10人の遺骨が見つかっており、1990年代に最初の調査研究が行われた当初から解体処理した痕跡があることが指摘されていましたが、歯形がついていなかったことなどからこれまでは食人ではなく葬儀を主目的としたものだと考えられてきました。かつてヨーロッパには葬儀として死体を「共食い」する文化が存在したという研究結果 - GIGAZINE人骨を素材とした装飾品や頭蓋骨カップを数多く残したマドレーヌ文化人らによる、遺骨の人為的加工の真相を探るべく、マルジネダス氏らの研究者チームは過去に報告された50点のうち42点に、未発表の11点を加えた合計53点の遺骨のサンプルを高精度の3D顕微鏡で入念に分析しました。その結果、まず遺骨の68%にあたる36点に人為的な骨折や切断痕があることが確認され、遺骨がばらばらの骨片だったのは肉食獣による食害や偶発的な事故ではないことが裏付けられました。特に、31点の骨にはV字型の断面など典型的な切断痕の特徴が見られたとのこと。また、遺骨が処理された痕跡から、解体は腐敗や乾燥してからではなく、死んだ直後に行われたこともわかりました。さらに、頭蓋骨の骨片24点を調べたところ、これらの痕跡は頭皮をはいだり、肉をそぎ落としたり、耳や顎を切り落としたりしたことによるものだということが特定されました。これは、頭蓋骨の破壊が栄養豊富な臓器である脳にアクセスすることを目的としたものであったことを示していると、研究者らは指摘しています。同様に、大腿(だいたい)骨や上腕骨などの大きい骨にも、脂肪分やカロリーが豊富な骨髄を取り出すために打撃が加えられた痕跡があり、研究者らはこれらの体系的な処理は栄養価の高い部分を優先して遺体を消費していたことを示唆していると結論付けました。マルジネダス氏は「切断痕の位置と数、そして骨格の意図的な骨折は、明らかに遺体が栄養摂取のために消費されたことを示しており、カニバリズムを伴わない葬儀処理の仮説を否定しています」と述べました。なぜ当時のヨーロッパ人が人食い行為をしたのかまでははっきりしていませんが、マドレーヌ文化の時代は人口が増加していたことから、飢えをしのぐためにやむを得ず人の死体を口にした可能性はほとんどないとのこと。一方、遺骨は解体された動物の骨と混じってうち捨てられており、これらの証拠は人口が増えすぎて領土や食料を奪い合うための暴力的な闘争が起きていたことを意味しているといわれています。研究者らは論文の中で、遺骨の年齢構成が核家族のものに近いことを挙げて、「これは一家が襲撃され、捕まえられた後に食べられた可能性があることを示唆しています」と述べました。