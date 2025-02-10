【S.H.Figuarts サボ -革命軍参謀総長-】発売日：1月18日参考価格：7,700円セール価格：6,256円

楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中のフィギュア「S.H.Figuarts サボ -革命軍参謀総長-」を参考価格から18％オフの6,256円で販売している。

本商品は、「ONE PIECE」よりカマバッカ王国帰還時の「サボ」を完全新規造形で立体化したもの。本体の圧倒的な可動域に加えコートも可動ギミックを備えており、ダイナミックなポージングが可能となっている。特徴的な鉄パイプも付属。両手に持たせられるほか、コートに背負わせることもできる。

本体付属の「通常顔」に加え、「ニヤリ顔」、「目閉じ笑顔」、「叫び顔」、別売りの「S.H.Figuarts ONE PIECE モンキー・D・ルフィ -鬼ヶ島討入-」の交換用表情パーツ「泣き顔」が付属する。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・交換用表情パーツ3種

・帽子パーツ一式

・鉄パイプ

・ゴーグル

［ボーナスパーツ］

・「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -鬼ヶ島討入-」（別売り）交換用表情パーツ

※「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -鬼ヶ島討入-」は別売り

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション