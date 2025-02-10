「ONE PIECE」よりフィギュア「S.H.Figuarts サボ -革命軍参謀総長-」が楽天ブックスにて18％OFFで販売中
【S.H.Figuarts サボ -革命軍参謀総長-】
発売日：1月18日
参考価格：7,700円
セール価格：6,256円
【セット内容】
発売日：1月18日
参考価格：7,700円
セール価格：6,256円
楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中のフィギュア「S.H.Figuarts サボ -革命軍参謀総長-」を参考価格から18％オフの6,256円で販売している。
本商品は、「ONE PIECE」よりカマバッカ王国帰還時の「サボ」を完全新規造形で立体化したもの。本体の圧倒的な可動域に加えコートも可動ギミックを備えており、ダイナミックなポージングが可能となっている。特徴的な鉄パイプも付属。両手に持たせられるほか、コートに背負わせることもできる。
本体付属の「通常顔」に加え、「ニヤリ顔」、「目閉じ笑顔」、「叫び顔」、別売りの「S.H.Figuarts ONE PIECE モンキー・D・ルフィ -鬼ヶ島討入-」の交換用表情パーツ「泣き顔」が付属する。
【セット内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各4種
・交換用表情パーツ3種
・帽子パーツ一式
・鉄パイプ
・ゴーグル
［ボーナスパーツ］
・「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -鬼ヶ島討入-」（別売り）交換用表情パーツ
※「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -鬼ヶ島討入-」は別売り
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション