¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÎÀå¥Ú¥í¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ä¥ê¥¢¥ëÅ·»Èà¤ß¤ê¤Ë¤ãá¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥ÈÂçÊü½Ð¤Ë¡ÖÁ´ÉôÍÅÀº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë²Ä°¦¤¤¤è¤ª¤ª¤ª¡×¤ÈÂçÀä»¿
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö=LOVE¡×¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îà¤ß¤ê¤Ë¤ãá¤³¤È¡¢ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÊü½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÀå¥Ú¥í¤ß¤ê¤Ë¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡£¥«¥á¥³¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢½ãÇò¤Î°áÁõ¤Ç±é¤¸¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ë»þ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤Ð¤ó¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¾åµé¤Ë²Ä°¦¤¤¤è¤ª¤ª¤ª¡×¡ÖÅ·»È¥¥¿¥³¥ì¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´ÉôÍÅÀº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ë»þ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤Ð¤ó¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÀå¥Ú¥í¤ß¤ê¤Ë¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½ãÇò°áÁõ¤Û¤ó¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ç¤ÆÅ·»ÈÄ¶¤¨¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£