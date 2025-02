有効期限:2月10日~2月13日

DMMは、DMMブックスにて利用可能なクーポンを配布している。有効期間は2月10日から2月13日まで。

配布されるクーポンはDMMブックスのコミック1巻目が10パーセントオフになるというもので、2巻以上販売中かつ未完結作品が対象。一部対象外の作品はあるものの、約1万4000作品が割引となる。

なお、クーポンは何度でも使用可能。獲得するためにはDMMへの会員登録が必要となる。

□「新しい漫画に出会おう!1巻目に使える10%OFFクーポンの作品一覧」のページ

