・東京計器が急反発、円安効果などで２５年３月期利益予想を上方修正

・エヌエフＨＤ、Ｆスターズなどが揃って大幅高、光量子コンピューター関連報道で思惑買いに拍車

・Ａ＆Ｄホロンが大幅高で３日続伸、１０～１２月期経常利益６１％増で見直し買い

・スミダコーポが大幅高で５連騰、欧州構造改革の効果見込み今期最終利益５．４倍計画

・ディーエヌエが急騰、「ポケポケ」効果で４～１２月期最終黒字転換

・ヨネックスは昨年来高値更新、第３四半期営業益３９％増で通期計画進捗率８７％

・太陽誘電が３連騰、２５年３月期業績予想を一転営業増益予想へ上方修正

・ＩＭＶが急伸し上場来高値更新、ＥＶ・航空宇宙向け堅調で第１四半期経常利益２．７倍

・テックファムは気配値で株価水準切り上げる、新規大型案件寄与で今期営業２．３倍化へ

・ジオマテックに人気集中、高利益率商品の寄与で営業利益予想増額し投資資金の攻勢誘う

・東亜建が急速人気で一気に新値圏突入、今期営業２ケタ増益に上方修正し最高益更新と配当も大幅増額



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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