トム・クルーズ主演を務める「ミッション:インポッシブル」シリーズ最新作『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』より、新カットを含む最新映像が解禁された。出演は、スパイ組織IMFに所属する主人公イーサン・ハント役のトム・クルーズをはじめ、ベンジー・ダン役のサイモン・ペッグ(『M:i‐III』以降シリーズ出演)、ルーサー・スティッケル役のヴィング・レイムス(『ミッション:インポッシブル』全シリーズ出演)などおなじみのメンバーに続き、前作『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング』より参加のグレース役のヘイリー・アトウェル、パリス役のポム・クレメンティエフ、ガブリエル役のイーサイ・モラレスも続投する。

この度解禁された映像は、アメリカンフットボールの最高峰である<スーパーボウル>キックオフの直前に解禁されたもの。おなじみの“トム走り”から始まり、海に沈む潜水艦や謎のドームが立ち並ぶ雪原、そして空を駆けるセスナ機といった陸・海・空あらゆるロケーションを舞台に様々なインポッシブル(不可能)なミッションが繰り広げられ、そのすべてで想像を超えるアクションシーンが用意されていることを垣間見ることができる。特に映像のラストには、空を急旋回するセスナ機に振り落とされまいと食らいつくイーサン・ハントの姿が。過去には『ミッション:インポッシブル ローグ・ネイション』(2015)でも猛スピードで離陸する軍用機にしがみついたトムだが、今回は軍用機よりも縦横無尽に飛び回るセスナ機が相手。引きの画と共にセスナ機が飛んでいる高度やスピード、その縦横無尽さを感じることができる浮遊感MAXな映像となっている。なお2022年に飛行中のセスナ機に腰掛けながら笑顔でファンにメッセージを送り話題となったトムだが、まさにその時のセスナ機が、今作では振り落とさんとばかりにトムへ襲いかかっている。がっちり“トム掴み”を見せるかと思いきや、さすがのトムも縦横無尽のセスナの動きに翻弄されている様子。食らいつくトムの行く末やいかに…。監督のクリストファー・マッカリーはEmpire誌の取材に対し、セスナ機のスタントや今回の映像にも一部登場している水中でのスタントだけでなく、それらを遥かに凌駕する「(観た人の)脳が溶けるようなスタントがある(“There are stunts in this movie that will melt your brain.”)」と断言。どんな超絶スタントが隠されているのか、トムが今作でどのように“不可能”を“可能”にしているのか、期待が高まる。映画『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』は、2025年5月23日より日米同時公開。