¸µ£Ó£Ô£Õ£´£¸¤ÎÀ±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¡¡º£Ç¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡¡µîÇ¯¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¡ª
¡¡¸µ£Ó£Ô£Õ£´£¸¤ÎÀ±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬½÷Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¡ÖµÞ¤ËÈ©¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìîµå¾ì¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÈà½÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡½¡½¡£
¡¡£Ó£Ô£Õ£´£¸¤ÏÀ¥¸ÍÆâ£·¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë£Á£Ë£Â£´£¸¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢À±Çµ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿£²£°£±£·Ç¯¡¢Ãæ³Ø£²Ç¯¤Î»þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï»³¸ý¸©½Ð¿È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¹Åç´ó¤ê¤Î´ä¹ñ»Ô¡££Ó£Ô£Õ¤ÏµòÅÀ¤¬¹Åç¤Ê¤ó¤Ç¼Â²È¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£Ó£Ô£Õ¤Î³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤ÏÅö»þ¡¢Á¥¾å·à¾ì¡Ö£Ó£Ô£Õ£´£¸¹æ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Åç¤Î±§ÉÊ¹Á¤ËÄäÇñ¤·¤Æ¤ëÁ¥¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë·à¾ì¤Ç¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ø±é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÊ¿µ¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¸ø±éÃæ¤ËÁ¥¿ì¤¤¤·¤Æ¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¿ì¤¤»ß¤á°û¤ó¤ÇÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¡£°ÜÆ°¤·¤Æ¹áÀî¤È¤«¤Ç¤â¸ø±é¤·¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°¤Ç¤¤ë·à¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡£¤¤¤Þ¹Í¤¨¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡£²£±Ç¯¤Ë£Ó£Ô£Õ¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¡£¡Ö¤À¤«¤éºÇ¸å¤Î¤ª»Å»ö¤¬¡Ø¤ªÏÃ¤·²ñ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Â´¶È¸å¡¢Æ±Ç¯³«ºÅ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¹¥«¥¦¥ÈÁíÁªµó£²£°£²£±¡¡£é£î¡¡£×£é£î£ô£å£ò¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¡Ê±þÊç¼Ô¤Ï¡Ë£³Ëü¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Çº£¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½é¤á¤ÆÅìµþ¤Ë½»¤ó¤À°õ¾Ý¤Ï¡Ö¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤À¤È¤«¡£¡Ö°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê³°¹ñ¤Î¿Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤«»ä¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â´ä¹ñ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢È´¤±¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤ÆÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡£¤ªÊÛÅö¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤ê¤È¤«¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ±Çµ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÌîµå¾ì¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤½¤ó¤ÊÄ´»Ò¤À¤«¤é´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¡¼¥ëÅÝ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¿ÀµÜ¤Ï²°³°¤À¤«¤é½ë¤¯¤Æ¡Ä¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÇÆü¾Æ¤±¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢È©¤ò±£¤·¤Æ¤¿¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ë¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÇä¤ê»Ò¤Ï³Ú¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢º£Ç¯¤âµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÖÇä¤ê»Ò¤µ¤ó¤Î³Ê¹¥¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â²°³°¤Îµå¾ì¤Ï½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×
¡¡º£Ç¯¡¢Ìîµå´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡©¡ÖÂ¿Ê¬²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤«¤é¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»þ¤Ï¸ª¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇµÞ¤ËÈ©¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«¿È¤Ï¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤Ï¡Ö°Õ³°¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤í³Ú¤·¤¤¡£º£Ç¯¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤È±éµ»¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡½÷Í¥¤È¤·¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìò¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¡×¡£¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ï¡ÖÎä¤¿¤¤Ç®ÂÓµû¡×¤ä¡Ö¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¡£Ì¡²è¤È¤«¤Ç¤â·ë¹½¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£¸½¼Â¤Ë¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¶½Ì£¤¬¤½¤½¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦±éµ»¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö£Î£å£÷£ô£é£ô£ì£å£²¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª£Í£Ã¤ä¡¢¿·´¶³Ð¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ö¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ü¥ë¥È¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÀ±Çµ¡£º£¸å¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡¡¡¡
¡¡¡ù¤Û¤·¤Î¡¦¤Þ¤ê¤Ê¡¡£²£°£°£´Ç¯£²·î£±£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»³¸ý¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹£±£¶£°¥»¥ó¥Á¡¢£Â£·£¸¡¦£×£µ£µ¡¦£È£¸£±¡££±£·Ç¯¤Ë£Ó£Ô£Õ£´£¸Âè£±´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¡££²£±Ç¯¤ËÂ´¶È¸å¡¢Æ±Ç¯³«ºÅ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¹¥«¥¦¥ÈÁíÁªµó£²£°£²£±¡¡£é£î¡¡£×£é£î£ô£å£ò¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½¥×¥í¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ü¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢Åìµþ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡££²·î£²£²Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀ±Çµ¤Þ¤ê¤Ê¡ÁÀ¸ÃÂº×£²£°£²£µ¡Á¡×¤ò¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥í¥Õ¥È²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£