全国47都道府県のバウムクーヘン約300種類以上が集結！ 東武百貨店 池袋本店「バウムクーヘン博覧会」

東武百貨店 池袋本店は、2月20日(木)から25日(火)までの6日間、「バウムクーヘン博覧会」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「バウムクーヘン博覧会」

期間 :2025年2月20日(木)〜25日(火)

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約280坪)

営業時間:午前10時〜午後7時

全国47都道府県から約300種類以上のバウムクーヘンが一堂に集結します。

各地のこだわりのバウムクーヘンが一堂に並ぶ【ご当地バウムクーヘンコーナー】のほか、各店舗がブースを構え出店する【ブランドブース】では、初出店8店舗を含む人気ブランド26店舗を展開します。

◆まるで○○!?な映えバウムクーヘンや新感覚飲むバウムクーヘンに注目!

【牧野洋酒店 gnade〜グナーデ】

山形県

【牧野洋酒店 gnade〜グナーデ】

YAMAGATA FRUITS BAUM さくらんぼ

2,160円(1個)

〈各日販売予定20点〉

山形県産さくらんぼ「佐藤錦」と「紅さやか」を使用したフルーティなバウムクーヘン。

【富士山プロダクト】

山梨県

【富士山プロダクト】

青い富士山バウムクーヘン

1,685円(1個)〈各日販売予定20点〉

チョコミント味の生地で富士山の山肌、ホワイトチョコレートで雪を表現。

さらに、隠し味として白桃果汁を使用。

【VIVANT】

福井県

【VIVANT】

飲むバウム(ティラミスチョコ/いちご/マンゴー)

2,636円(1セット/3個入)

〈各日販売予定12点〉

新感覚の飲むバウムクーヘン。

角切りのサクサクバウムクーヘンや北海道産マスカルポーネを使用したクリームを楽しめる。

◆中からトロッと!出来たてを楽しめる実演バウムクーヘン

【丸福バーム】

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

兵庫県

【丸福バーム】

BAUM POTクリーム・ショコラ

540円(1個)

ポット型バームの中に特製チョコカスタードがたっぷり。

【MYSTAR BASE】

[ 実演 ]

神奈川県

【MYSTAR BASE】

メルティーチョコブリュレ

810円(1個)〈各日数量限定〉

しっとりチョコバウムの中から、チョコクリームとチョコカスタードがあふれ出す。

◆初出店8店舗!個性豊かなバウムクーヘンが池袋東武に初登場

【Toki-Tokyo Baumkuchen】

[ 東武限定 ]

東京都

【Toki-Tokyo Baumkuchen】

ザッハバウム

3,780円(1個)〈各日数量限定〉

杏ジャムをサンドし、チョコレートソースをコーティングしたザッハトルテ風のバウムクーヘン。

【ベルグの4月】

[ 東武限定 ]

神奈川県

【ベルグの4月】

ガトー・ピレネーショコラ&ホワイト

1,944円(1個)

ホワイトチョコをショコラ生地にコーティングし、濃厚な味わい。

外はカリッと中はしっとり。

【CIRUELA CIRCULO】

兵庫県

【CIRUELA CIRCULO】

南あわじのオニオンバウム〜贅沢バターPREMIUM〜

2,221円(1個)

玉ねぎそっくりのフォルムに焼き上げた焦がし発酵バター香る米粉バウムクーヘン。

※玉ねぎは入っていません。

【櫟kunugi】

広島県

【櫟kunugi】

もみじクーヘンアソート4

864円(4個入)〈数量限定〉

もみじ型のバウムクーヘン。

広島県産の卵やフルーツを使用。

【OHAKO KANAZAWA】

石川県

【OHAKO KANAZAWA】

OHAKOバウム

1,836円(1個)

石川県産の米粉のふんわりとした甘みがやさしい、しっとりもちもち食感のバウムクーヘン。

◆バウムクーヘン専用AIオーブンで焼きたてバウムクーヘンを堪能!

AI搭載バウムクーヘン専用オーブン「THEO」(テオ)が会場内にてバウムクーヘン作りを実演。

焼きたてバウムクーヘンは、博覧会でしか味わえない一品。

●焼き上がり予定 午前10時30分〜午後6時30分 (1時間ごと)※なくなり次第終了

THEO(テオ)

焼きたてバウムクーヘン

[ 実演 ]

焼きたてバウムクーヘン

432円(1カット)

◆お好みバウムクーヘンを5種類選んで食べ比べ!

47種類のご当地バウムクーヘンをテイスティングできるイートインコーナー「バウムクーヘンBAR47」を展開。

お好みの5種類をお選びいただき、ひと口サイズで提供。

【バウムクーヘンBAR47】

お好きなバウムクーヘン5種

イートイン

510円(1皿)

〈各日数量限定〉

※なくなり次第終了

◆バウムクーヘンを投げる!?「バウム投げ」を実施

全国8地方の的へ、バウムクーヘン型のリングを投げるゲームを開催します。

●Aコース 1回3投 100円

賞品:リングが入った地方のご当地ミニバウムクーヘンを1個プレゼント。

●Bコース 1回3投 500円

賞品:リングを全て同じ的に入れるとその地方のご当地バウムクーヘンを1個プレゼント。

※各日先着400名様となります。

※各コースお渡しするバウムクーヘンは1個です。

外れても参加賞があります。

バウム投げ※画像はイメージです

※2月7日(金)時点の内容です。

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※数に限りがあります。

