スターバックスに、みずみずしさと上品な甘さを併せ持つ白桃フレーバーを春らしい一杯に仕上げた「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」が登場!

春仕立ての白桃とふわりと桜香るわらびもちが共演する、日本の和を感じる奥深い味わいの一杯です☆

スターバックス「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」

価格:持帰り 687円(税込)/店内利用 700円(税込)

販売期間:2025年2月15日(土)〜3月11日(火)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

サイズ:Tallサイズのみ

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

スターバックスが「Timeless Japanese Beauty」をテーマにした2025年”SAKURAプロモーション”を実施。

いつの時代も人々を魅了する桜の普遍的な美しさに立ち返り、見た目や香りからも奥ゆかしく儚い日本の春を感じられる桜色のフラペチーノで、一足早い春の訪れが届けられます。

今回発売される「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」は、春仕立ての白桃とふわりと桜香るわらびもちが共演する、日本の和を感じる奥深い味わいの一杯。

上品な甘みの白桃フレーバーに桜香るわらびもちのぷるんとした食感が重なる、桜色に包まれたドリンクです。

ベースとなるのは白桃のみずみずしく奥ゆかしい味わいと、コク深いホワイトチョコレート風味のシロップが織りなす奥深くミルキーなフラペチーノ。

柔らかな桜色のボディは儚げに咲き誇る桜の姿に重なります。

ボトムにはふんわりと桜の花の香りをまとったわらびもちが詰め込まれ、アクセントとして忍ばせたぷるんとした食感が次の一口へと誘います。

トップのホイップクリームには、いちごフレーバーの華やかな味わいにほのかに香る桜の風味を組み合わせたソースをトッピング。

いちごやラズベリーフレーバーのパウダーで仕上げ、手に取った瞬間から春の彩りと華やかな香りがふんわりと包みます。

夏に提供されているピーチフレーバーのフラペチーノとは一味違う、春ならではの繊細で奥ゆかしい白桃の味わいに、ご褒美感たっぷりのわらびもち、華やかに添えられたベリーの甘酸っぱさが折り重なり、穏やかな春の足音を感じる至福の一杯です☆

「Timeless Japanese Beauty」をテーマにした、春仕立ての白桃とふわりと桜香るわらびもちが共演する、日本の和を感じる奥深い味わいの季節限定ドリンク。

スターバックス「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」 は、2025年2月15日より販売開始です☆

※白桃果汁果肉5%未満

