We're enhancing ways for our community to continue using TikTok by making Android Package Kits available at https://t.co/JoNVqKpnrS so that our U.S. Android users can download our app and create, discover, and connect on TikTok.



More information at our Help Center:…— TikTok Policy (@TikTokPolicy) February 8, 2025

俗に「TikTok禁止法」と呼ばれる法律をめぐり、アメリカにおいてTikTokが各種アプリストアからダウンロードできなくなっていることを受け、TikTokがAndroid版アプリケーションファイル(APKファイル)を自社サイトで直接配布し始めました。TikTok now offers its Android app for download outside of Google Play | The Verge

https://www.theverge.com/news/609008/tiktok-now-offersAPKファイルは以下のURLからダウンロードできるとのことですが、日本からだと地域制限のためか通常通りGoogle Playへ誘導されます。TikTokをダウンロード - Android版とiOS版の公式最新バージョンを入手しようhttps://www.tiktok.com/download海外メディアのThe Vergeが実際にダウンロードしてみたところ、「私のPixel 6ではGoogle Playからアプリを入手するのと同じくらいの時間でTikTokの最新バージョンにアップデートできた」とのことです。なお、iOS版はありません。これはAppleがApp Store以外からのアプリダウンロードを基本的に認めていないためで、iPhoneユーザーはウェブブラウザで利用するしかありません。TikTokは、ジョー・バイデン政権下で成立した「外国の敵対者が管理するアプリケーションからアメリカ人を守る法」、通称TikTok禁止法の影響により、親会社が中国資本であるという点を理由に「敵対者が管理するアプリケーション」と見なされ、2025年1月19日の期限までに事業を売却するかアメリカでのサービス提供を停止するかが求められることになりました。TikTokはサービス提供停止を選び、TikTokのホスティングプロバイダーであるOracleとそのCDNパートナーであるAkamaiはアメリカでのTikTokのホスティングを停止。またApp StoreおよびGoogle PlayはTikTokの提供を停止しました。「TikTok禁止法」施行に伴ってTikTok・CapCut・Lemon8・MARVEL SNAPなどがアメリカで配信停止に - GIGAZINEところが、サービス提供停止期限の翌日に大統領に就任したドナルド・トランプ氏は当該法の執行に75日間の猶予を設ける大統領令に署名し、TikTok存続に向けた取り組みを続けるとの意向を示したため、TikTokのサービスは再開されることになりました。一方でApp StoreとGoogle PlayはTikTokの提供を見合わせたため、一度アプリをアンインストールしたユーザーや新規ユーザーはアプリの入手を諦めるか、公式ストア以外からアプリを入手するしかありませんでした。AppleやGoogleはアプリストアに掲載するアプリについて一定のルールを求めていますが、TikTokは「安全である」と訴えて再掲を求めています。依然としてアプリの掲載を再開しないGoogleに対しThe Vergeはコメントを要請しましたが、応じなかったとのことです。