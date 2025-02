5月23日に日米同時公開される『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』の新映像が、アメリカ現地時間2月9日に開催された第59回スーパーボウルで公開された。

本作は、2023年公開の『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング』に続く、シリーズ第8弾となる最新作。前作に続きクリストファー・マッカリーが監督を務める。

キャストには、スパイ組織IMFに所属する主人公イーサン・ハント役のトム・クルーズをはじめ、ベンジー・ダン役のサイモン・ペッグ、ルーサー・スティッケル役のヴィング・レイムスらお馴染みのメンバーが集結。さらに、前作『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング』より参加したグレース役のヘイリー・アトウェル、パリス役のポム・クレメンティエフ、ガブリエル役のイーサイ・モラレスも続投する。監督も『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング』に続きクリストファー・マッカリーが務める。

新映像はスーパーボウルのキックオフの直前に公開されたもの。お馴染みのクルーズが走る姿から始まり、海に沈む潜水艦や謎のドームが立ち並ぶ雪原、そして空を駆けるセスナ機といった陸・海・空あらゆるロケーションを舞台に、様々なインポッシブル(不可能)なミッションが繰り広げられる。

映像のラストには、空を急旋回するセスナ機に振り落とされまいと食らいつくイーサン・ハント(トム・クルーズ)の姿が。過去には『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』でも猛スピードで離陸する軍用機にしがみついたクルーズだが、今回は軍用機よりも縦横無尽に飛び回るセスナ機が相手。引きの画とともにセスナ機が飛んでいる高度やスピード、その縦横無尽さを感じることができる映像となっている。2022年に飛行中のセスナ機に腰掛けながら笑顔でファンにメッセージを送り話題となったクルーズだが、まさにその時のセスナ機が、今作では振り落とさんとばかりにクルーズへ襲いかかっている。

なお、マッカリー監督はEmpire誌の取材に対し、セスナ機のスタントや今回の映像にも一部登場している水中でのスタントだけでなく、それらを遥かに凌駕する「(観た人の)脳が溶けるようなスタントがある(There are stunts in this movie that will melt your brain.)」とも話している。

そして今回も意味深なセリフとともにシリーズの名シーンも収められており、シリーズ1作目から約29年にも及ぶ軌跡と集大成を思わせるものとなっている。クルーズは最後に「僕を信じてくれ。最後のお願いだ」と語りかけている。

