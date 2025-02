台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」にて季節限定で提供されている、”春の風物詩“「いちご杏仁」が2025年も登場!

華やかな香りとさわやかな風味のジャスミングリーンティーをベースに、いちご杏仁とつぶつぶ果肉入りストロベリーソースを合わせた贅沢なデザートティーです☆

ゴンチャ「いちご杏仁」2025

スケジュール:

発売日:2025年2月17日(月)〜販売店舗:国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗があります先行販売日:2025年2月13日(木)〜先行販売店舗:ららぽーと豊洲店・自由が丘店・渋谷スペイン坂店

カスタマイズ: 追加トッピングは1つまで可 ※フローズンティーは甘さの変更はできません

2024年、発売開始から1週間の提供杯数において、ゴンチャの期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録した“ゴンチャの春の風物詩”「いちご杏仁」

ゲストから人気を博した期間限定ドリンクが、2025年は一足早く春を先取りして登場します。

華やかな香りとさわやかな風味のジャスミングリーンティーをベースに、いちご杏仁とつぶつぶ果肉入りストロベリーソースを合わせた贅沢なデザートティーです。

ラインナップは、春を彩るまろやかな味わいのミルクティー(ICED)と、シャリっとなめらかなフローズンティー、香ばしい風味がティーとの相性抜群のアーモンドミルクティー(ICED)の3種類。

誰かと一緒に楽しめば、会話が弾むこと間違いなしです☆

いちご杏仁 ミルクティー(ICED)

価格:650円(税込)

サイズ:Mサイズ

飲むデザートのようなリッチな味わいが堪能できる「いちご杏仁 ミルクティー」

真っ赤なストロベリーソース、“とろぷる”食感のいちご杏仁、華やかな香りのジャスミングリーンティーを使用した、春を彩るミルクティーです。

いちご杏仁 フローズンティー

価格:680円(税込)

サイズ:Mサイズ

香り豊かないちご杏仁と、甘酸っぱいストロベリーソースが絡み合う「いちご杏仁 フローズンティー」

ひんやりなめらか、ほのかなしゃりしゃり食感のやさしい味わいが楽しめます。

いちご杏仁 アーモンドミルクティー(ICED)

価格:700円(税込)

サイズ:Mサイズ

香ばしい風味、まろやかなコク、さらりとした口あたりが特徴の「いちご杏仁 アーモンドミルクティー」

ジャスミングリーンティーの華やかな香りや、ストロベリーソースの甘酸っぱさと調和したさわやかな味わいです。

追加トッピング「いちご杏仁 トッピング」

価格:90円(税込)

”とろぷる”食感の杏仁豆腐を、甘酸っぱいストロベリーソースと和えた、ティーと相性抜群のトッピング。

飲み進めるごとに変化する味わいも楽めます。

こだわりポイント1)春を彩る奇跡の出会い いちご杏仁

甘酸っぱいいちごとコクのある杏仁豆腐が奇跡の出会いを果たした、ゴンチャの春の風物詩。

満足感たっぷりのとろぷる食感が、春のティータイムを彩ります。

こだわりポイント2)華やかな香り ジャスミングリーンティー

「いちご杏仁」のベースは、華やかな香りとさわやかな風味が春らしい、ジャスミングリーンティー。

ジャスミンの花を重ねて香りをつけた、本格的な味わいです。

こだわりポイント3)つぶつぶ果肉入り ストロベリーソース

甘酸っぱい果肉入りストロベリーソースは、まろやかないちご杏仁の味わいとベストマッチ。

まぜるたびに、春らしいピンク色が広がります。

平成女子の心を掴んだ“一期一会”と初コラボ

平成女子学生の心を掴んだ「一期一会(株式会社マインドウェイブ)」とゴンチャ春の風物詩「いちご杏仁」が“いちごつながり”で、初のコラボレーションを実施。

友情や恋愛、スクールライフを描いた、共感できるイラストやコトバが大人気の「一期一会」

今、社会で活躍する方には懐かしさを、今、学生の方には知らない時代を楽しむ“平成レトロ”として、いちご杏仁を飲むひと時を新たな青春の一ページとして刻むことができます。

誰かを誘って一緒に飲めば、「心友」になれるかも!?

「いちご杏仁」シリーズの購入でオリジナルステッカーをプレゼント

© MIND WAVE INC.

配布開始日:2025年2月17日 (月)〜

対象店舗:国内ゴンチャ全店

「いちご杏仁ミルクティー/フローズンティー/アーモンドミルクティー」のいずれかを1つ購入ごとに、オリジナルステッカーをプレゼント。

全5種類の中からいずれか1枚がランダムでプレゼントされます。

※「いちご杏仁」を販売していない店舗は対象外です

※先着順につき無くなり次第終了となります

※ドリンクの先行販売店舗では2月13日より配布されます

ゴンチャ×一期一会 オリジナルフォトフレーム公開

© MIND WAVE INC.

配布開始日:2025年2月10日 (月)〜

専用サイト:https://www.less-ar.com/custom-ar/41072a81-6162-4a6b-b3a6-79d07bbf61fd

推奨環境:iOS15以上/Safari最新版、Android12以上/Google Chrome最新版

※Android端末搭載の標準ブラウザは未対応

いちご杏仁の販売期間中、オリジナルフォトフレームを配信。

専用サイトにアクセスすると、全5種類からランダムに表示され、自由に撮影できます。

お友だちや大切な人と青春が詰まった記念撮影が楽しめます。

※スマートフォンのみ対応です

ゴンチャ×一期一会 オリジナルカレンダーが登場

配布開始日:2025年3月1日(土)〜

配布サイト:ゴンチャ公式Xアカウント、公式Instagramアカウント

ゴンチャ公式SNSアカウントで、懐かしのガラケー壁紙風オリジナルカレンダー(3月)がシェアされます。

カレンダーのデザインは、配布までお楽しみです。

渋谷スペイン坂店が「いちご杏仁」一色に染まる4日間

開催期間:2025年2月13日(木)〜2月16日(日)

販売メニュー:いちご杏仁 ミルクティー、いちご杏仁 フローズンティー、いちご杏仁 アーモンドミルクティー、いちご杏仁 トッピング

購入特典:2月13日(木)と14日(金)に渋谷スペイン坂店にてドリンクをご購入の方へ、1会計につき1個、 「ゴンチャ オリジナルキーホルダー」をプレゼント

※数量には限りがあるため、なくなり次第終了となります

※ 整理券を配布する可能性があります

開催店舗:ゴンチャ 渋谷スペイン坂店

所在地:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町16−13 渋谷井上ビル 1F

ゴンチャの春の訪れとなる「いちご杏仁」の発売を記念し、4日間限定で春のワクワクが体験できるイベントを「ゴンチャ 渋谷スペイン坂店」にて開催。

“「いちご杏仁」に染まる“をテーマに、ドリンクは「いちご杏仁」シリーズのみが販売されます。また、入り口と

店内には、春らしいさくらをモチーフにしたフォトスポットを設置。

「いちご杏仁」カラーに包まれる写真撮影を楽しむことができます。

さらにイベントの購入特典として、2月13日と14日はドリンクを購入された方に「ゴンチャ オリジナルキーホルダー」がプレゼントされます。

※ その他のメニューは期間中販売されません

※ レギュラーメニュー等を購入の際は、近隣店舗(渋谷道玄坂通店・渋谷スクランブルスクエア店 等)を利用ください

※ 諸般の事情により、イベントが予告なく中止または内容の変更をする場合があります

華やかな香りとさわやかな風味のジャスミングリーンティーをベースにした、いちご杏仁とつぶつぶ果肉入りストロベリーソースを合わせた季節限定メニュー。

ゴンチャにて2025年2月13日より順次販売が開始される「いちご杏仁」シリーズの紹介でした☆

