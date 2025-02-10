＜個人投資家の予想＞ 02月10日 10時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン 東証スタンダード
(2666) オートＷ 東証スタンダード
(3936) ＧＷ 東証グロース
(6976) 太陽誘電 東証プライム
(8107) キムラタン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9229) サンウェルズ 東証プライム
(6723) ルネサス 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(6701) ＮＥＣ 東証プライム
(9404) 日テレＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン 東証スタンダード
(2666) オートＷ 東証スタンダード
(3936) ＧＷ 東証グロース
(6976) 太陽誘電 東証プライム
(8107) キムラタン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9229) サンウェルズ 東証プライム
(6723) ルネサス 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(6701) ＮＥＣ 東証プライム
(9404) 日テレＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS