進化した薄型のフルカーボンフェースとデュアルインパクト技術でボール初速と飛距離を最大化！つるや「AXEL A40シリーズ」

つるやは、2025年最新オリジナルクラブ「AXEL A40(アクセル エーフォーティー)シリーズ」を2025年2月14日(金)に、全国のつるやゴルフショップ・オンラインショップで発売します。

つるや「AXEL A40(アクセル エーフォーティー)シリーズ」

・ドライバー 99,000円

・フェアウェイウッド[#3,#5,#7]各1本 63,800円

・ユーリティー[U3,U4,U5,U6]各1本 49,500円

・アイアン[#6-#9,PW]5本セット 165,000円

[AW,AS,SW]単品 33,000円

付属品:専用ヘッドカバー(DR,FW,UT)

※価格はすべて希望小売価格(税込)

AXELシリーズは1985年に初代を発売し、2025年40年を迎えたつるやのフラッグシップモデル。

「小さな力で大きな飛びを実現する」をテーマに、40年間技術革新を積み重ねてきました。

最新モデルでは、進化した薄型のフルカーボンフェースとデュアルインパクト技術を駆使し、ボール初速と飛距離を最大化。

さらに、最適な慣性モーメントでミスショットを最小限に抑え、高弾道を実現しました。

新素材チタンを使ったフェアウェイウッドやアイアンも登場し、プレイヤーに史上最高の飛びのパフォーマンスを提供します。

試打クラブは店舗へ入荷済みのため、全国の店舗で体感できます。

【AXEL A40ドライバーの特長は「トリプルインパクト」】

■IMPACT.1 ボールインパクトの衝撃!

三菱ケミカルと共同開発した3段階に加速する70t高弾性シャフトが、爆発的な加速を生みだします。

■IMPACT.2 フルカーボンの“たわむ”フェースが進化!フェースがたわみ、弾く衝撃!

・独自のたわむカーボンフェースで最大の初速

元々薄かったフェース中央部の薄肉部分を前作モデル以上に拡大。

上下に高く、円形に近づけたフェース形状にすることでたわみ効果も増幅。

・カーボン単一素材のフェース

カーボンシートを高密度で圧縮成型することで強度をアップし、直接スコアラインを設計。

カーボンのみで作成した「フルカーボンフェース」を実現。

単一素材による、しなやかな「たわみ」で、打感と反発性能を両立しています。

■IMPACT.3 ボディが“たわむ”デュアルインパクトが進化!たわむカーボンボディの衝撃!

・ヘッドとボールのたわみと復元のタイミングを同調させることで反発力が倍増

AXEL史上最大のカーボンボディ表面積で、デュアルインパクトによるさらなる初速アップを実現。

進化したカーボンフェースのたわみと、パワーメタルがボディを押し出す効果で大きな飛距離を実現します。

・AXEL史上最大の慣性モーメント

カーボンとタングステンを組み合わせることで重心が深く、これまでのAXELを超える史上最大の慣性モーメントを実現。

打点ズレによるミスを防ぎ、高弾道と安定感が生まれます。

A40フェアウェイウッド・ユーティリティ

フェアウェイウッドはクラウンにカーボン、フェースとソールはチタン、ウエイトはタングステンと、異なる素材を組み合わせた複合構造。

世界初の高強度の「TA15チタン」を採用し、一体カップフェースを採用することで、従来以上の薄肉化と高初速化を実現。

軽いボディ&フェースに加え、カーボンクラウンとインナータングステンの効果で驚きの高弾道に。

ユーティリティには、フェースに高強度の『ZAT158』チタンを採用しており、ルール限界の反発力と安定性能を実現。

フェアウェイウッド、ユーティリティともにソールのラウンド(丸み)が強く、また、段差を設けることで地面との抵抗が少なく抜けやすくなっています。

A40アイアン

チタンカップフェースと新構造で気持ちよく狙って飛ばすことが可能。

6番から8番のロングアイアンでは、フェース全体で反発力が高く、フェースが軽くボディが重いため、低重心・高慣性モーメント化が可能に。

また、フェースチャンネル(溝)で芯を外しても初速が速いのが特長。

さらに、チタンカップフェースの高い反発性能を維持しながら新採用「VAαプレート」でフェースの余分な振動を抑制。

ボール初速の最大化と柔らかい打球感を両立しました。

ロング・ミドル・ショートと、番手ごとに微妙に異なる素材の組み合わせや内部のバッヂの種類を変えており、飛距離・寛容性・方向性と、それぞれの番手が求める性能を実現しています。

40年の進化が史上最高の飛びへ導く、つるやゴルフ限定発売の「AXEL A40」シリーズ

PV動画でA40を体感してください。

全国のつるやゴルフショップ、またはオンラインショップで2月14日(金)から発売。

試打クラブは各店舗へ入荷済み。

