「メズム東京、オートグラフ コレクション」16階のレストラン「シェフズ・シアター」に、麗らかな春の風景や新緑の芽吹きをテーマにしたコース料理がラインナップ。

ランチプログラム「Flowering Meadow - 野花のささやき」と、ディナープログラム「Blooming Right - 春、躍動」が、期間限定で楽しめます☆

メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」Flowering Meadow - 野花のささやき/Blooming Right - 春、躍動

期間:2025年3月1日(土)〜5月31日(土)

提供場所:メズム東京16階 レストラン「シェフズ・シアター」

キャンセル料:前日50% / 当日100%

予約:Web

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

その16階にあるレストラン「シェフズ・シアター」にて、春の訪れをテーマにした期間限定のコース料理がランチとディナーで提供されます。

自然の息吹を感じさせる、旬の食材を贅沢に使用したコースは、ランチプログラム「Flowering Meadow - 野花のささやき」と、ディナープログラム「Blooming Right - 春、躍動」の2つ。

一皿ひとさらに込められた、春の風景を巡るストーリーとともに堪能できるコース料理です。

ランチプログラム「Flowering Meadow - 野花のささやき」は、春に黄色の花を咲かせるミモザをイメージしたアミューズからスタート。

メインの魚料理には軽く揚げた塩漬け桜葉を添え、デザートには苺畑をイメージしたフレジェを用意し、コース全体で“春の風景“を巡るような体験が楽しめます!

ディナープログラム「Blooming Right - 春、躍動」では、筍やアスパラガスといった国産の春の恵みをふんだんに取り入れたメニューを用意。

前菜には旬のグリーンアスパラガスを2種類の調理法で仕上げ、メインの国産牛のローストには筍を添えています。

コース全体で“新緑”や“芽吹き”といった、春ならではの躍動感が感じられる仕上がりです☆

ランチ・ディナーのどちらのプログラムも、キュリナリーマイスター(総料理長)隈元香己(くまもと こうき)が心を込めて、出汁から丁寧にとって仕上げたコンソメスープから提供。

このスープはコースメニューには含まれない、シェフの想いが詰まった“名刺代わり”の一杯です。

季節の情景を思い浮かべながら丹精込めて仕上げた、年度初めや新たな門出のお祝いにふさわしい、特別な味わいを堪能できます!

ランチプログラム「Flowering Meadow - 野花のささやき」

提供時間:11:30〜15:00 (L.O 14:00.)

料金:6,600円〜

メニュー(4品コース):

アミューズ「ホタルイカのタルティーヌ、菜の花のジェノベーゼ/美膳軍鶏レバーパテのマカロン/桜エビのブーダンドッグ」

前菜「桜鯛のファルシ、柑橘のタブレとモッツァレラチーズエスプーマ」

魚料理「鮮魚のソテー、桜のアロマ」または肉料理「鴨肉のロースト、春野菜のタルト、ふきのとうのコンディメント」

デセール「苺とグリンピースバタークリームのフレジェ」

ランチプログラム「Flowering Meadow - 野花のささやき」のアミューズは、ミモザのカラーをイメージして美しく盛った3種を用意。

「朝露に濡れた春の野原」のストーリーをイメージしています。

1つ目は、春の味覚を楽しめる一口サイズのタルティーヌ。

香ばしく焼き上げたバケットの上に旬のホタルイカをのせ、菜の花を使った爽やかなジェノベーゼソースを合わせています。

2つ目は、長野産美膳軍鶏の濃厚でクリーミーなレバーパテを、マカロンシェルでサンド。

ほんのり甘いシェルとレバーのコクが楽しめます!

3つ目は、小さなアメリカンドッグ風に仕立てた、桜エビ入りのソーセージを揚げた一品です。

「陽射しが降り注ぐ果樹園」のストーリーで用意する前菜は「桜鯛のファルシ、柑橘のタブレとモッツァレラチーズエスプーマ」

桜鯛の身に優しくマリネしたかぶを包み込み、繊細な旨味を感じられる昆布だしのゼリーで閉じ込めてあります。

上品な風味と、滑らかな口当たりが特徴です。

周りに添えられたモッツァレラチーズのエスプーマは、ふんわりとした食感とミルキーなコクを加え、桜鯛の甘みと味わいを一層引き立てます!

魚料理「鮮魚のソテー、桜のアロマ」のストーリーは「春風が舞う満開の桜並木」

香ばしく焼き上げた鮮魚に素揚げした塩漬けの桜の葉を添え、上品な香りをプラスしています。

仔牛の出汁をベースにしたシェリービネガーソースと、野菜の旨味を凝縮したブイヨンソースが調和し、春風のように爽やかな味わいを演出した一品です。

また、魚料理に替わって「新緑が芽吹く豊かな土壌」のストーリーで仕立てた肉料理「肉のロースト、春野菜のタルト、ふきのとうのコンディメント」も選択可能。

ジューシーにローストした鴨肉にエビュベ(蒸し煮)した春野菜を添え、旨味と食感の絶妙な調和を楽しめる一皿に仕上げられています。

さらに、赤ワインでじっくり煮込んだ鴨肉を詰めたタルトを添え、奥深い味わいと食感のコントラストをプラスしているのもポイントです!

デセールは「花咲くいちご農園」のストーリーで「苺とグリンピースバタークリームのフレジェ」を用意。

苺に見立てたシャーベットをトップに、中は緑のグリーンピースをペーストにしてクリームにしのばせ、苺畑のイメージです。

視覚と味覚で楽しめる、サプライズなデザートが楽しめます☆

ディナープログラム「Blooming Right - 春、躍動」

提供時間:17:00〜22:00(L.O 20:30.)

料金:15,800円

メニュー(5品コース):

アミューズ「ウドと細魚のマリネ、ハーブソース/うずらのフリット/エスカルゴのタルティーヌ」

前菜「アスパラガスと車エビのシャルロット仕立て」

魚料理「アイナメのソテー、コキアージュのソースと海藻リゾット」

肉料理「国産牛のロースト、筍のアンサンブル」

デセール「地中海レモンバーベナ、しょうがのムースとレモンのコンフィ」

「春の草原と芽吹く緑」のストーリーで展開するアミューズは、新緑の彩りを皿に閉じ込めた、爽やかな3種。

1つ目の「ウドと細魚のマリネ、ハーブソース」は、ウドの香りと白身魚の繊細な味わいで春の味覚を引き立てる一品です。

2つ目に提供される、湯葉をまとわせたころもでカラッと揚げた、うずらのフリットは、一口で味わえるメニューです。

3つ目「エスカルゴのタルティーヌ」は、エスカルゴバターで和えたフランス産エスカルゴと、新芽のサラダを添えています。

前菜「アスパラガスと車エビのシャルロット仕立て」は、国産のグリーンアスパラガスを、2種類の調理法で楽しめる一皿です。

茹でたてのアスパラガスにはサバイヨンソースを添え、車エビのタルタルとともに春の香りを堪能でき、「畑から空へ伸びる新芽」のストーリーを表現。

砕いた黒オリーブがアクセントとなり、色彩豊かな前菜に仕上げられています。

香ばしく焼き上げたアイナメに、海藻の風味豊かなリゾットを添えた魚料理「アイナメのソテー、コキアージュのソースと海藻リゾット」のストーリーは「穏やかな春の海底」

貝の旨味を凝縮させたコキアージュソースをたっぷりかけ、深みのある味わいです!

さらに、蛤とイカ墨バルサミコのソースで、海の奥深さと豊かさが表現されています。

筍の皮を使い、竹林に新緑が芽吹く春の息吹を表現した、肉料理「国産牛のロースト、筍のアンサンブル」のストーリーは「新緑が香る竹林の中」

ローストした国産牛のジューシーさと、赤ワインで煮込んだほほ肉の濃厚な味わいが楽しめます☆

また、筍の食感を楽しめる、マカロニグラタンを添えているのもポイント。

デセールには「地中海沿岸のそよ風」のストーリーを表現した「地中海レモンバーベナ、しょうがのムースとレモンのコンフィ」を用意。

春のストーリーの締めくくりにふさわしい、爽やかなデザートです!

レモンバームの香りとレモンバーベナのソースが、口の中で軽やかに広がり、レモンのコンポートがフレッシュな驚きを添えます。

さっぱりとした甘さが特徴で、コースの最後を心地よく締めくくるデザートです☆

麗らかな春の風景や新緑の芽吹きをテーマにした、ストーリー仕立てのコース料理をランチとディナーで提供。

メズム東京、オートグラフ コレクションの「Flowering Meadow - 野花のささやき/Blooming Right - 春、躍動」は、2025年3月1日から5月31日まで提供です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春の風景や新緑がテーマのコース料理!メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」ランチ/ディナー appeared first on Dtimes.