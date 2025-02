バレンタインの週末は「Mr. Men Little Miss」とユニークな体験を！原宿にメゾンドサブレのギャラリーが登場

グローバルレザーブランド「 MAISON de SABRÉ(メゾンドサブレ) 」が、イギリス生まれのキャラクター『Mr. Men Little Miss(ミスターメン リトルミス)』のポップアップギャラリーをオープン。バレンタインの週末、2月14日(金)〜16日(日)の3日間限定で、東京・原宿にて開催されます。ユニークなアートや芸術性を楽しめる体験型イベントは、思い出に残ること間違いなし!来週末のお出かけにぜひいかがでしょう。

メゾンドサブレの“体験型”ポップアップギャラリーが気になるフランス・パリで1月に開催された、Mr. Men Little Missのポップアップギャラリー。その次の舞台として日本が選ばれ、東京・原宿にオープンします。店内では、MAISON de SABRÉクリエイティブディレクター・Omar Sabreさんと、ミラノを拠点に活躍する写真家・Sara Zanoniさんによって撮影された写真が展示。ポップアップのために制作された特別なアートワークは、Mr. Men Little Missの各キャラクターが持つ性格やメッセージを視覚で楽しめますよ。モダンでありながらどこか懐かしさを感じさせるアートワークを、ぜひその目で見てみて。また、Mr. Men Little Missのキャラクターをリアルに再現したコラボアイテムも販売されます。このコラボコレクションは、1月の販売開始後に即完売したほど人気ぶり。大人気のバッグチャームやコインケースが再び手に入るチャンスですよ。会場で商品を購入すると、原宿ポップアップ限定ギフトがもらえるそうなので、この機会にお買い物を楽しんでみてはいかが?さらにOmar Sabreさんがオーストラリアから来日し、イベントにも来店!ブランド誕生秘話やコレクションに込められた想い、守っていきたい職人技、クリエイティブの方向性など、このイベントでしか聞くことの出来ないストーリーを紹介してくれるのだとか。貴重なお話を聞けるチャンスなので、ぜひイベントに足を運んでみて。※画像はパリでのポップアップイベントの様子です。人生で大切なことを教えてくれる限定コラボアイテムは宝物になる予感性格の異なるキャラクターたちが織りなす心温まるストーリーで人気の「Mr. Men Little Miss」。その中でも、特に多くの人に愛され続けている7キャラクターがコラボコレクションに登場。コレクションには、“みんな違うからたのしい。あなただけの個性を認め、自分を大切に生きていってほしい。”という想いが込められています。ラインナップは、バッグチャームとコインケースの2種類。カラフルでかわいいカラーやキャラクターの表情、立体的な3Dアートワークで、バッグやポーチに付けた時により存在感がアップ。人生で大切なことを教えてくれるキャラクターたちのアイテムは、大人になった今だからこそ欲しいですね。実用的でかわいいチャームやコインケース。AirTagも入るよ1つ目の「SABRÉMOJI™ Mr. Men Little Missチャーム」(9900円)は、鍵を入れるのはもちろん、AirTagや小銭、アクセサリーなど小さな貴重品も入れられる実用的なアイテム。こちらは7キャラクターからお好きなデザインを選べます。2つ目は、AirPods Proや小銭、リップスティックなどがまとめて収納できる「Mr. Men Little Missコインケース」(2万900円)。ほど良いサイズ感と、ころんとした丸みのある形がかわいく、開け閉めしやすいなめらかなジッパーでストレスフリー。こちらは、『Little Miss Bad』と『Little Miss Sunshine』の2キャラクターから選べますよ。どちらも、バッグやポーチなどにクリップで簡単に取り付けられるのがポイント。今回のコレクションのために新たに開発されたクラフト技術が採用されており、各デザインの縫い目、配置、金具まで革職人がひとつずつ時間をかけて手仕上げしているのだとか。心を込めて丁寧に作られたアイテムに、愛着も沸きそうですね。商品の詳細はこちらで紹介しているので、来店前に要チェックです!ユニークな体験で素敵なひと時を過ごそMr. Men Little Missとのコラボレーションを記念したポップアップギャラリーは、アートを楽しんだり、Omar Sabreさんのお話を聞けたり、コラボアイテムが購入できたりと、さまざまな体験ができるのがポイント。中身の濃い、充実したひと時になりそうですね。開催初日には、先着25名にポップアップ限定・Mr. Men Little Missコラボキャンバストートがもらえるそうなので、気になる方はぜひ初日に足を運んでみて!「MAISON de SABRÉ ポップアップギャラリー」詳細開催日時:2月14日(金)〜16日(日)会場:東京都渋谷区神宮前6丁目14-6 INO5 2F(キャットストリート沿い)営業時間:11:00〜20:00(一般公開)入場料:入店無料「MAISON de SABRÉ」日本公式サイトhttps://jp.maisondesabre.com/参照元:メゾン・ド・サブレ株式会社 プレスリリースメゾン・ド・サブレ株式会社 プレスリリース