銀座コージーコーナーに、ポケモンたちのピースな暮らしを描いた「ポケピース」デザインの焼菓子ギフトが登場!

ポケモンたちをプリントしたクッキーとマドレーヌのアソートが、「ポケピース」のかわいらしい箱や缶に入っています☆

銀座コージーコーナー「ポケピース」焼菓子ギフト

予約:店頭にて予約受付中

公式オンラインショップ:2025年2月17日(月)10時〜

取扱店舗:全国の銀座コージーコーナー店舗

※福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はありません

ポケモンたちのピースな暮らしを描いた「ポケピース」をデザインした焼菓子ギフトが「銀座コージーコーナー」から登場!

ラインナップは、ポケモンたちが暮らすシェアハウス形のボックスと、側面にポケモンたちといろいろなクッキーをデザインした楕円形のボックス、そしてポケモンたちを大きめにデザインした缶の3種類です。

中にはポケモンたちをプリントしたクッキーと、人気のマドレーヌがアソートになっています。

ギフトはもちろん自分用にもぴったりのポケピースの焼菓子で、ピースな時間が過ごせるスイーツです☆

<ポケピース>シェアハウス(8個入)

価格:756円(税込)

販売:2025年2月15日(土)〜5月末頃

ポケモンたちが、のんびりきままに暮らしているシェアハウス形のボックス。

バター、もも、ショコラの風味豊かに焼き上げた「マドレーヌ」3種と、ピカチュウやピチューをプリントした「クッキー」2種がアソートされています。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には与えないでください

<ポケピース>スイーツ缶(7個入)

価格:1,620円(税込)

販売:2025年2月15日(土)〜5月末頃

ポケモンたちを散りばめたかわいらしいデザインの缶。

バター、もも、ショコラの風味豊かに焼き上げた「マドレーヌ」3種と、ピカチュウ&ピチューやポッチャマ&モクロー&マホミルなどをプリントした「クッキー」2種がアソートされています。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には与えないでください

<ポケピース>スイーツBOX(14個入)

価格:1,836円(税込)

販売:2025年2月15日(土)〜5月末頃

ポケモンたちが勢ぞろいしたかわいらしいデザインのボックスに、たっぷり14個のスイーツが入ったアソート。

バター、もも、抹茶の風味豊かに焼き上げた「マドレーヌ」3種と、ヒバニー&ニャスパーなどをプリントした「クッキー」4種が入っています。

ピカチュウたちのかわいらしい缶やボックスに入った、ティータイムにぴったりの焼菓子!

「ポケピース」焼菓子ギフトは、2025年2月15日(土)より全国の「銀座コージーコーナー」店舗に登場です。

※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取り扱っていない場合があります

