若翔は、今回、日本企業として初めて*、アメリカ・ロサンゼルスで高い支持を集めるオーガニックスーパーマーケット「EREWHON(エレウォン)」に、同社が手掛けるオーガニックポテトチップスブランド「GOLDEN STATE ORGANIC(ゴールデンステートオーガニック)」を導入し、販売中です。

GOLDEN STATE ORGANIC

若翔は、今回、日本企業として初めて*、アメリカ・ロサンゼルスで高い支持を集めるオーガニックスーパーマーケット「EREWHON(エレウォン)」に、同社が手掛けるオーガニックポテトチップスブランド「GOLDEN STATE ORGANIC(ゴールデンステートオーガニック)」を導入し、販売を開始。

この商品は2025年2月より、EREWHONの全店舗で販売されます。

*同社調べ

■EREWHONとは

EREWHONは、ロサンゼルスを中心に展開する高級オーガニックスーパーマーケットで、アメリカや日本の芸能人、セレブリティにも愛されていることで知られています。

その厳選されたオーガニック食品や、こだわりの健康志向商品が注目を集め、多くの著名人が通うスーパーマーケットとしても話題になっています。

日本のメディアでも頻繁に取り上げられ、その影響力の高さから健康志向の消費者に絶大な支持を受けています。

■販売商品ラインナップ

GOLDEN STATE ORGANICのポテトチップスは、以下の2種類のフレーバーで展開。

・SEA SALT(シーソルト)

・SEA SALT & VINEGAR(シーソルト アンド ヴィネガー)

商品詳細URL https://www.goldenstateorganic.net/ja/products

■ブランドストーリー

GOLDEN STATE ORGANICのポテトチップスは、自然の恵みを最大限に活かしたオーガニックポテトを使用し、環境への配慮を徹底した持続可能な農法によって育てられています。

化学肥料や農薬を使用せず、土壌の健康を維持しながら栽培されたポテトを厳選し、丁寧に調理。

環境に優しい製造プロセスを採用し、太陽光発電や効率的な水資源の活用を取り入れています。

本商品は、シンプルな原材料で仕上げることで、素材本来の風味を最大限に引き出し、健康的で満足感のある味わいを提供します。

グルテンフリー・コーシャ対応など、多様な食のニーズにも対応しており、安心して楽しめるスナックです。

ゴールデンステートオーガニックのポテトチップスで、自然の恵みと持続可能な未来を感じ、美味しさと環境への配慮が共存する新しいスナックのです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自然の恵みを最大限に活かしたオーガニックポテト使用!GOLDEN STATE ORGANIC appeared first on Dtimes.