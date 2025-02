ピアノ・インストのトップランナー=ADAM atが、2024年10月より始まったLive Tour2024-25<アダムの創造>がツアー・ファイナルをむかえた。<アダムの創造>は全国14ヶ所を廻るツアーで、今回は例年と異なり各地でゲスト・アーティストをむかえた形でのライヴとなっており(一部ワンマン・ライヴも有)、コラボレーションを行ったTOTALFATやEGG BRAINから若手HIPHOPバンドNo.18まで幅広いアーティストと2マン・ライヴを繰り広げた。

リリース情報







10th Anniversary Best Album 『The Creation of ADAM』作品形態:配信、CD(2枚組)発売日 : 2025年1月29日(水)価格 : 4,400円 (tax in)配信リンク : https://jvcmusic.lnk.to/adamat_The_Creation_Of_ADAM収録曲:ファン投票で人気の楽曲を中心に、新たに再レコーディングした楽曲を含む2枚組BEST ALBUM。【Disc1】 INST盤1. 六三四. ニュー・レコーディング2. MONOLITH3. Echo Night ニュー・レコーディング4. Clarice5. OUTLAST6. サイコブレイク ニュー・レコーディング7. Oroppas ニュー・レコーディング8. 百物語9. Karakusa Trick ニュー・レコーディング10. Install ニュー・レコーディング11. Spring Field12. 五右衛門 ニュー・レコーディング13. Silent Hill14. 最終電車15. カルラテン16. 韻と楼 ニュー・レコーディング【Disc2】 Vocal盤1. Silent World feat. KYONO, Ryu (Ryu Matsuyama)2. 定時で帰ろう feat. TOTALFAT3. 22時 feat. FRONTIER BACKYARD4. Thanx God It’s Friday feat. EGG BRAIN5. ケイヒデオトセ feat.Benji Webbe from SKINDRED6. Happy Place feat. Grant Nicholas7. Oi-Majika feat. セックスマシーン!!, GELUGUGU ニュー・レコーディング8. サタデーナイトフルット feat. コヤマシュウ from SOOBIE DO9. Your 7 Story feat. SECRET 7 LINE10.シャイン☆センゲン feat. きのホ。 新曲