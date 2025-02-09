ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢£³·î¤ËÉñÂæÉüµ¢¤Ø¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬£¹Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
£³·î¤ËÉñÂæÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ºòÇ¯11·î30Æü¡¢µþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Î¡ØµÈÎã´é¸«À¤¶½¹Ô¡Ù¤ÎÉñÂæ·Î¸ÅÃæ¤ËÉé½ý¡£ÉñÂæÁõÃÖ¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¾å³Ü¤ª¤è¤ÓÉ¡¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë½Å¾É¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦Ç·½õ¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢½éÉñÂæ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡ÖºòÆü¤Ï¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¤ò´Ñ¤ÆÄº¤ÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¯¡¢ËèÆü¤¬¤ªº×¤ê¤ÎÍÍ¤Ê»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·´Ñ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¤Î¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ³ÊÔºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Öº£Ìë¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¢ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ²°¾¦Çä¤Î¡È»Õ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦ºÇÂç¤Î¡ÈÅ¨¡É¤È¤Ê¤ëÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±¿Ì¿¤Ï¤¤¤«¤Ë¡ª¡©¡×¤È¼«¿È¤Î½Ð±é±Ç²è¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ!!ËÍ¤ÎÉñÂæÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬...¤ªÂÔ¤¿¤»Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾¾ÃÝÁÏ¶È130¼þÇ¯ »°·îÂç²ÎÉñ´ì ÄÌ¤·¶¸¸À¡Ö²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡×ÂçÀ±Í³ÎÉÇ·½õÌò¤Ç»°·î»ÍÆü¤Î½éÆü¡Ê½Ë¡Ë️Ìë¤ÎÉôA¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤éÉüµ¢¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê£³·î4.6.7.11.12.15.16.20.21.24.27Æü¤Ç¤¹¡Ë¡×¤ÈÉñÂæÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¤¤¦¤È¡¢¡ÚÃé¿ÃÂ¢¡Û¤ÎÂçÀÐÆâÂ¢½õ¡Ê¤ª¤ª¤¤¤·¤¯¤é¤Î¤¹¤±¡ËÌò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ê²ÎÉñ´ì¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Ï¾¯¤·Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Þ¤µ¤«²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªÌò¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤ÎÍÍ¤Ê»ö¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤ÎÌò¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤·¤«¤â½éÆü¤Î£³·î£´Æü¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£»°¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¸ø±é¤¬¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¤³¤ÎÆü¤È¤Ï¡ª ´ò¤·¤¤Éüµ¢¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÃë¤ÎÉôB¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£³·î5.8.9.13.14.17.22.23.25.26Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡ØÍî¿Í¡Ù¤Î´ªÊ¿¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö³§ÍÍÀ§Èó»°·î¤Ï¡¢°¦Ç·½õ¤Îº£Ç¯½é¤ÎÉñÂæ¡¢Éüµ¢¤ÎÂè°ìÊâ¤ò´Ñ¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤ÁÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤¬¤Õ¤Ã¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ø²æ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂçÌò¤Ç¤Î¤´Éüµ¢¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó!!¡×¡Ö°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Î¸æÉüµ¢¡¢¤È¤Æ¤â´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÉñÂæ¤Î¸æÀ®¸ù¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
£³·î¤ËÉñÂæÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ºòÇ¯11·î30Æü¡¢µþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Î¡ØµÈÎã´é¸«À¤¶½¹Ô¡Ù¤ÎÉñÂæ·Î¸ÅÃæ¤ËÉé½ý¡£ÉñÂæÁõÃÖ¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¾å³Ü¤ª¤è¤ÓÉ¡¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë½Å¾É¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦Ç·½õ¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢½éÉñÂæ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡ÖºòÆü¤Ï¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¤ò´Ñ¤ÆÄº¤ÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¯¡¢ËèÆü¤¬¤ªº×¤ê¤ÎÍÍ¤Ê»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·´Ñ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¤Î¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ³ÊÔºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Öº£Ìë¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ
Â³¤±¤Æ¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¤¤¦¤È¡¢¡ÚÃé¿ÃÂ¢¡Û¤ÎÂçÀÐÆâÂ¢½õ¡Ê¤ª¤ª¤¤¤·¤¯¤é¤Î¤¹¤±¡ËÌò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ê²ÎÉñ´ì¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Ï¾¯¤·Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Þ¤µ¤«²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªÌò¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤ÎÍÍ¤Ê»ö¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤ÎÌò¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤·¤«¤â½éÆü¤Î£³·î£´Æü¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£»°¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¸ø±é¤¬¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¤³¤ÎÆü¤È¤Ï¡ª ´ò¤·¤¤Éüµ¢¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÃë¤ÎÉôB¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£³·î5.8.9.13.14.17.22.23.25.26Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡ØÍî¿Í¡Ù¤Î´ªÊ¿¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö³§ÍÍÀ§Èó»°·î¤Ï¡¢°¦Ç·½õ¤Îº£Ç¯½é¤ÎÉñÂæ¡¢Éüµ¢¤ÎÂè°ìÊâ¤ò´Ñ¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤ÁÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤¬¤Õ¤Ã¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ø²æ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂçÌò¤Ç¤Î¤´Éüµ¢¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó!!¡×¡Ö°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Î¸æÉüµ¢¡¢¤È¤Æ¤â´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÉñÂæ¤Î¸æÀ®¸ù¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£