by Emma Kaden「ダークトライアド」とは、マキャヴェリズム(権謀術数主義)・ナルシシズム(自己愛症)・サイコパシー(精神病質)という3つの負の性格特性を総称した言葉であり、一部の研究者はこれにサディズム(加虐性欲)を加えた4つの性格特性を「ダークテトラッド」と呼んでいます。学術誌のJournal of Research in Personalityに掲載された新たな研究では、第47代アメリカ大統領のドナルド・トランプ氏と第46代アメリカ大統領のジョー・バイデン氏について、それぞれどのようなダークな性格特性を持っているとアメリカ人が思っているのかが調査されました。

Dark tetrad traits in politicians and voter behavior: Joe Biden and Donald Trump in the 2020 presidential election - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656624001168Donald Trump viewed as higher in Dark Tetrad traits than Joe Biden, study findshttps://www.psypost.org/donald-trump-viewed-as-higher-in-dark-tetrad-traits-than-joe-biden-study-finds/これまで、人の性格と投票についての研究では、投票権を持つ有権者の性格に焦点が当てられてきました。ところが今回、ポーランドのワルシャワ大学で心理学を研究するモニカ・プルジク博士は、「有権者が政治家の性格をどのように評価しているのか」に着目した研究を行いました。調査は、トランプ氏とバイデン氏が大統領候補となった2020年アメリカ大統領選挙の数日前に行われ、プルジク氏はオンラインで募集した456人のアメリカ人にさまざまな質問をしました。被験者の年齢層は20〜70歳で、民主党の支持者が42.2%、共和党の支持者が45.7%で、残りは無所属または支持政党なしでした。与えられた質問はトランプ氏とバイデン氏のダークテトラッドな特性を評価するもので、マキャヴェリズムを測定する「この大統領候補は自分の秘密を人々に知らせるのは賢明ではないと考えている」というものや、ナルシシズムを測定する「この大統領候補は自分を見せびらかすのが好きだ」といったものが含まれていたとのこと。被験者はそれぞれの質問に対し、トランプ氏とバイデン氏がどれほど当てはまるのかを「強く同意しない」から「強く同意する」7段階で評価しました。また、どの候補者に投票する意思を持っているのかや所属政党、学歴といった社会人口統計学的な情報も収集されました。回答を分析した結果、トランプ氏とバイデン氏の両方が、アメリカの有権者からダークテトラッドな性格特性を持っていると認識されていることが判明。しかし、その程度は両氏によって異なっており、ナルシシズム・サイコパシー・サディズムではトランプ氏がバイデン氏より大幅に高いと評価されていた一方、マキャベリズムでは両氏とも同レベルだと認識されていました。また、トランプ氏とバイデン氏のダークテトラッドについての認識は、有権者が所属する政党による影響を強く受けていました。民主党支持者らは、特にナルシシズム・サイコパシー・サディズムといった特性が高いのはトランプ氏だと認識しており、バイデン氏をより好意的に認識していました。一方、共和党支持者らは民主党支持者と比較してバイデン氏のダークテトラッドが高いと評価しましたが、それでもナルシシズムについてはトランプ氏の方が高いと評価したとのことです。有権者が投票する意欲は、「それぞれの候補者がどのような特性を持っていると認識しているのか」によって影響を受けました。一般的に、ナルシシズムとマキャヴェリズムは候補者への支持の増加と関連しており、サイコパシーとサディズムは支持の減少と関連していたと報告されています。興味深いことに、バイデン氏のサイコパシーやサディズムを高く評価した人はトランプ氏への投票意欲を高め、トランプ氏のマキャベリズムを高く評価した人はバイデンへの投票意欲を高めるなど、ダークテトラッドな性格特性が低い候補者を好む傾向もみられました。心理学系メディアのPsyPostは、「これらの知見は、政治家候補におけるダークテトラッドな性格特性の認識が、選挙の好みの形成に重要な役割を果たしていることを示唆しています。しかしその影響は複雑で、党派性にも媒介されています。注目すべきなのは、今回の研究が客観的な尺度ではなく、候補者の主観的な認識に依存しており、メディアの描写や政治的偏見に影響を受けている可能性があるという点です」と述べました。