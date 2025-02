俳優・北村匠海が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の新ブランドアンバサダーに就任したことが10日、発表された。新テレビCMが、あす11日から放送される。映画、テレビドラマ、歌手、声優、クリエイターなど、幅広く活躍する北村は、USJの「NO LIMIT!」な姿勢に共感。「まさしく僕自身も“NO LIMIT!”という、限界を作らないことは常日頃考えています。役者だったり、音楽だったりとかいろんなことをやっている中で、毎回壁には必ず直面するのですが、そこに対して、自分にはできないと思わないようにしています。挑戦していくしかないし、その連続だと思っているので、“NO LIMIT!”とは、まさに僕自身のスローガンだなと思っています」と語る。

初出演となるCMは、短髪の北村が、"家族"と一緒にパークを大冒険し、恐竜息づく「ジュラシック・パーク」エリアでは「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」で絶叫し、スーパー・ニンテンドー・ワールドでは新エリア「ドンキーコング・カントリー」で超熱狂する。今年は、企画・脚本・監督を務めた短編映画『世界征服やめた』が2月7日に公開され、主演作『悪い夏』が3月20日に公開を控える。2025年度前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』では柳井嵩役を務める。■北村匠海 コメント――今春のテーマは「はじめてのキミだらけ!さぁ、いつか宝ものになる1日を。」ですが、北村さんはどんな宝ものになるような1日を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで過ごしたいですか?子どもの時好きだったゲームとかキャラクター、アニメ、映画だったり、そういう今でも変わらずに好きっていうものが、パークに行くと、目の前に実体験としてあるっていうのを感じています。特に、ハリー・ポッターのエリアで感じたあの感覚を、また味わいに行きたいなと思っています。僕自身、日々の刺激が足りてない感じは、正直あります。普段の生活で、モニターに向かってゲームしていても、それはやっぱり画面の向こうの世界で、実際にその世界の中に行けるという体験をまたしたいですね。パークには刺激があふれていると思いますので、そんな体験で超元気になりたいですね!――ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新ブランドアンバサダーとして、ゲストのみなさまにメッセージをお願いします。日本中、世界中が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを通じて超元気になれるように、僕もその思いをしっかり届けていきたいと思います。CM撮影でこれだけ声をNO LIMIT!させるくらいの熱量でやらせていただきました!これからも、どうぞよろしくお願いします!