¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ëÎý½¬Ë¡¡ª¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï»ÏÆ°¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¡×¤È½÷»Ò¥×¥í

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡£

¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¿·¿Êµ¤±Ô¤Î½÷»Ò¥×¥í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤»¤º¥Ø¥Ã¥É¤ò30¥»¥ó¥Á¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤¯

±¦Â­¤ÎÁ°¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤­¤Þ¤¹¡ª
ÂÎ¤ÈÏÓ¤ò°ìÂÎ¤Ë¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤¯¡£¤³¤ÎÆ°¤­¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹

¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï»ÏÆ°¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¹Ô¤­¤âµ¢¤ê¤âÆ±¤¸Æ»¡Ê¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê³«ÊÄ¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò30¥»¥ó¥Á¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Îý½¬¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ÈÏÓ¤ÎÆ°¤­¤ò°ìÂÎ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤¯¡£2ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âOK¡Ë¤òÊ¿¹Ô¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÆ°¤­¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

30¥»¥ó¥Á¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤¯
2ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤¬¥Üー¥ë¤ò¸«Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤¯¡£

¥¢¥¦¥È¤Ë¾å¤¬¤ë
ÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤º¤Ë¼êÀè¤À¤±¤Ç¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡Ê³°Â¦¡Ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¥¤¥ó¤Ë°ú¤­¤¹¤®¤ë
¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡ÊÆâÂ¦¡Ë¤Ë°ú¤­¤¹¤®¤ë¤Î¤âNG¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Îµ°Æ»¤Î½¤Àµ¤ËÍ¾·×¤Ê¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥ß¥¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£

Ê¿¹Ô¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤³¤¹¤ë

¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¶õÃæ¤Ë¥»¥Ã¥È¡ª
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¿¿¤óÃæ¤è¤ê¤ä¤ä²¼Â¦¡£
¥¿ー¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë

¤Ò¤È¤ê¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³ー¥Á¤¬¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¶õÃæ¡Ê¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¿¿¤óÃæ¤è¤ê¤ä¤ä²¼Â¦¡Ë¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤¹¡£

¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤¬Àµ¤·¤¤Æ°¤­¤Ë¤Ê¤ë

¤³¤¦¤¹¤ë¤È¥Õ¥§ー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤­¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤³¤¹¤Ã¤¿¤é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò³°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Æ±¤¸µ°Æ»¤Ç¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÎý½¬Ë¡¤Ç¤¹¡£

¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò³°¤·¤ÆÂÇ¤Ä
¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¸å¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò³°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥ê¥º¥à¤è¤¯¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¡£
¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤¬À°¤¤¡¢°ìÄê¤Ë¤Ê¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£
¼ê¸µ¤¬Éâ¤¯¥ß¥¹¤ËÃí°Õ
¼ê¸µ¤¬Éâ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê²¼È¾¿È¤ò²ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢
¥¯¥é¥Ö¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¶¶Åº¥×¥í¤Î²òÀâ¤ò»²¹Í¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¥ì¥Ã¥¹¥ó¡á¶¶ÅºÊæ
⚫︎¤Ï¤·¤¾¤¨¡¦¤ß¤Î¤ê¡¿2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³Íü¸©½Ð¿È¡£154㎝¡£21Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£23Ç¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤Ç¥×¥í½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤â¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡£Trees½êÂ°¡£

¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¹î¸Ê¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬