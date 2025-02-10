¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂè92²ó¡¡¡É¤¢¤ëÃËÀ¡É¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤¿°¦»Ò¤Ï¡Ä¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè92²ó¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕÄ¾Èþ¤¬¡Éµ´¥®¥ã¥ë¡É¤Ë!? ¾×·â¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤âÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ëÊ¿À®»þÂå¤Î¥®¥ã¥ë¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¡È¿©¤ÎÃÎ¼±¤È¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡Ê±ï¡¦¿Í¡¦»þÂå¡Ë¤ò¼¡¡¹¤È¤à¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¼¡£
¢£Âè92²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥°¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¤ËÃËÀ¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ËÌÛ¤Ã¤ÆÇßÅÄ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£°ìÊý¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤ÏÄã±ÉÍÜ¤Î´µ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ¾º¬ËãÍø³¨¡ÊÉ°»³¤¢¤ê¤¹¡Ë¤ÎÊì¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ëÁ°¤Ï¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ë¡£¤½¤ì¤ÇËãÍø³¨¤ò¡¢ÍâÆü¹Ô¤¦¿©¤ÙÊý¹Ö½¬²ñ¤ØÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕÄ¾Èþ¤¬¡Éµ´¥®¥ã¥ë¡É¤Ë!? ¾×·â¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤âÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ëÊ¿À®»þÂå¤Î¥®¥ã¥ë¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¡È¿©¤ÎÃÎ¼±¤È¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡Ê±ï¡¦¿Í¡¦»þÂå¡Ë¤ò¼¡¡¹¤È¤à¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¼¡£
¢£Âè92²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥°¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¤ËÃËÀ¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ËÌÛ¤Ã¤ÆÇßÅÄ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£°ìÊý¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤ÏÄã±ÉÍÜ¤Î´µ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ¾º¬ËãÍø³¨¡ÊÉ°»³¤¢¤ê¤¹¡Ë¤ÎÊì¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ëÁ°¤Ï¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ë¡£¤½¤ì¤ÇËãÍø³¨¤ò¡¢ÍâÆü¹Ô¤¦¿©¤ÙÊý¹Ö½¬²ñ¤ØÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£