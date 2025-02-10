１０日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
◎決算発表・新規上場など
決算発表：ショーボンド<1414>，大林組<1802>，森永<2201>，明治ＨＤ<2269>，エムスリー<2413>，アルフレッサ<2784>，飯田ＧＨＤ<3291>，メタプラ<3350>，ワコールＨＤ<3591>，王子ＨＤ<3861>，クレハ<4023>，大阪ソーダ<4046>，ラウンドワン<4680>，Ｄガレージ<4819>，資生堂<4911>，上村工<4966>，小林製薬<4967>，丸一管<5463>，フジクラ<5803>，オムロン<6645>，能美防災<6744>，西日本ＦＨ<7189>，メディパル<7459>，ワークマン<7564>，ヤオコー<8279>，北洋銀行<8524>，オリックス<8591>，京王<9008>，大栄環境<9336>，ソフトバンク<9434>ほか
※海外企業決算発表：グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバーほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
◎決算発表・新規上場など
決算発表：ショーボンド<1414>，大林組<1802>，森永<2201>，明治ＨＤ<2269>，エムスリー<2413>，アルフレッサ<2784>，飯田ＧＨＤ<3291>，メタプラ<3350>，ワコールＨＤ<3591>，王子ＨＤ<3861>，クレハ<4023>，大阪ソーダ<4046>，ラウンドワン<4680>，Ｄガレージ<4819>，資生堂<4911>，上村工<4966>，小林製薬<4967>，丸一管<5463>，フジクラ<5803>，オムロン<6645>，能美防災<6744>，西日本ＦＨ<7189>，メディパル<7459>，ワークマン<7564>，ヤオコー<8279>，北洋銀行<8524>，オリックス<8591>，京王<9008>，大栄環境<9336>，ソフトバンク<9434>ほか
※海外企業決算発表：グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバーほか
出所：MINKABU PRESS