【交通情報】2月16日(日)「熊本城マラソン2025」に伴う熊本市電の運休・折り返し区間 ＜午前7時～午後4時＞
熊本市交通局は、2月16日(日)の「熊本城マラソン2025」開催に伴い、大会当日は熊本市電を「特別ダイヤ」で運行すると発表しました。特別ダイヤの時刻表は各電停に掲示されます。
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また、午前7時～午後4時にかけて3つの時間帯に分けて、一部区間で運休・折り返し運転を行います。
※熊本城マラソン中止の場合は「日祝日ダイヤ」で運行
【午前7時～午前9時】
【運休】
辛島町～水道町
【折り返し運転】
田崎橋～辛島町
熊本駅前～辛島町
上熊本～辛島町
水道町～健軍町
【午前9時～午前10時】
【運休】
慶徳校前～水道町
西辛島町～水道町
水道町～交通局前（午前9時～午前9時半）
【折り返し運転】
田崎橋～辛島町
熊本駅前～辛島町
上熊本～西辛島町
交通局前～健軍町（午前9時～午前9時半）
水道町～健軍町（午前9時半～午前10時）
【午前10時～午後4時】
【運休】
田崎橋～辛島町
熊本駅前～辛島町
上熊本～辛島町
【折り返し運転】
辛島町～健軍町