ツルはなぜ「高度8000メートルのエベレスト上空」を飛び続けることができるのか…恐竜とその子孫である鳥の「驚異の身体能力」

鳥類の運動能力は、生物の中でも別次元だ。鳥は哺乳類などとは別次元の「スーパーミトコンドリア」を持っているからだ。この形質は、約2億5千年前に起きた大絶滅後の低酸素という強力な選択圧のもとで、原始的な爬虫類(双弓類)から獣脚類(恐竜の一群)が進化する過程で生み出された。

中生代の覇者となった獣脚類と、その後継者である鳥が、なぜ驚異の能力を獲得できたのか――独自の説を交えて迫り、話題沸騰中の『恐竜はすごい、鳥はもっとすごい!』より、一部を抜粋してお届けする。

すべては「低酸素」から始まった

筆者は鳥と獣脚類(じゅうきゃくるい)(*1)に特別な興味を寄せている。鳥と獣脚類は「1つの主題」をもとに、遺伝子、細胞、臓器、そして全身骨格まですべてつくり変えたからだ。「1つの主題」とは、「低酸素への適応」だ。空気中の酸素濃度が下がっても持続的に運動できる能力のことである。

2億2千万年前の初期獣脚類(例:コエロフィシス(*2))は、完成されたスーパーアスリートだった。酸素濃度が10%しかなくとも持続的に運動できた。

脊椎動物の中で、獣脚類は独自の道を歩んだ。獣脚類は低酸素に適応するため、遺伝子のレベルから肉体まで徹底的に改造した。彼らの戦略の出発点は、ゲノムを半分近く切り捨てることだ。こんな無茶な戦略で、約2億2千万年前には完成形の初期獣脚類であるコエロフィシスを登場させた。約2億5千万年前までは、ほとんど現在のトカゲと同じような姿だったのに、たった3千万年の間に遺伝子から全身骨格をつくり変えて、洗練された直立二足歩行で高速で走行する最高のスプリンターに変貌したのである。

現在の鳥は、約2億2千万年前の初期獣脚類が獲得した運動能力を受け継いで、空を飛んでいる。驚異的としかいいようがない。この間、哺乳類の先祖である獣弓類(じゅうきゅうるい)(*3)は、あまり姿を変えていない。体がかなり小型になったくらいだ。鳥の運動能力は、この初期獣脚類の運動能力があってこそ可能になった。初期獣脚類が完成させた、この大変革の過程を、「低酸素への適応」というキーワードで見ていきたい。

低酸素への適応を通じて運動能力はなぜ獲得できたのか?

本書の基本的なアイディアは、著者が2021年に内分泌学のトップジャーナルである『Trends in Endocrinology and Metabolism』に発表した論文(Bird evolution by insulin resistance.)(*4)に基づいている。

さあ始めよう。なぜ恐竜は地球上の覇権を握ることができたのか?

ツルはエベレストを超える

1900年代から1930年代、時は帝国主義の時代。欧州列強は国の威信をかけて、ヒマラヤ山脈の頂(いただき)を目指した。イギリスは世界の最高峰、ヒマラヤ山脈のエベレスト(8848m)の頂を、大英帝国の威信をかけて征服を目指し、何回も登攀隊(とうはんたい)を送った。しかし、そのたびに挑戦は跳ね返された。1953年、ヒラリーとノルゲイがようやく初登頂を達成したのだから、半世紀をかけて達成したことになる。

登攀隊は、数千人の現地ポーター、数十人の登攀隊員からなる。5000m地点のベースキャンプと、5から10の中間キャンプをつくりながら、6カ月程度の時間と多くの資金を投入した。

エベレストの登頂は、山の険しさのために困難を極めたのではない。スイスのマッターホルンの方がはるかに険しい。ただ、酸素濃度が低すぎた。酸素濃度が7%しかなかったからだ。この頃、8000mから上の地域は「死の地帯」といわれた。酸素濃度は7%程度しかないので、高度障害のために、酸素ボンベなしに2日以上そこに留まることができないからだ。エベレストの8000mに近い中継地点に、サウスコルと呼ばれる平らな場所があり、多くの登攀隊はここに最後の中間キャンプを置いた。左に進むとエベレスト、右に進むとローツェである。

エベレストに登頂するためには、遅くとも前日までにこのキャンプに入り、サポートする隊員から酸素ボンベを受け取る必要がある。

このサウスコルのキャンプのはるか上空を、アネハヅルの群れが越えることを、多くの登攀隊が報告している。アネハヅルはチベットからインドへ向かうために、このエベレストの上空を越える。酸素濃度7%、気温マイナス30℃、そして風速30mの風が常に吹いているエベレスト山頂付近を越える、アネハヅルの整然とした群れ。初めて見た人はさぞかし驚いたことだろう。酸素濃度が7%しかない世界で、高度障害に苦しんでいる登攀隊員のはるか上空を、ツルが悠々と飛んでいく。

風と気温は登山着を着れば何とか耐えられる。しかし酸素濃度は別だ。地上の3分の1にあたる濃度でしかない。この酸素濃度でどうしてそんな運動ができるのか?ヒトはここに到達するためだけに数カ月の高度馴化(じゅんか)が必要で、さらに8000mを超えると酸素ボンベも必要だ。しかも数十人の登攀隊の中で、頂上に行けるのは最強の1人か2人だけだ。哺乳類にとって、低酸素への適応がいかに困難かを示す実例だ。

8000mを超える高度に、ヒトは無酸素で長くいることはできない。滞在可能な時間は長くて1日だ。40年以上前に、「超人」と呼ばれたラインホルト・メスナーは、盟友であるピーター・ハーベラーとペアを組んで、酸素ボンベを使わずにエベレストに登頂したが、一部の生理学者が「デタラメだ」と声を上げた。ヒトの到達可能な高度は8400m程度にあり、それ以上では無理だと予測していたからだ。

それほど、8500mを超えるエベレストやK2は、酸素ボンベを使わなければヒトでは登頂は不可能とされていたのだ。ただメスナーの後、続々と無酸素でエベレストを登頂する登山家が現れた。単なる生理学者の偏見であることがわかったのだ。

とはいえ、8000mを超えると「死の世界」であることは、今も昔も変わりがない。無酸素で1日以上滞在すれば、帰還は難しくなる。8000mを超えると、有名な登山家でさえ、幻覚を見ることがあり、時間の感覚がなくなる。たとえば3分休んだつもりが、30分以上経過していたということは、よくあるそうだ。

(*1)獣脚類:直立二足歩行を行う恐竜で、多くは肉食恐竜(一部は草食)である。骨盤の恥骨が前方を向く。鳥類の先祖といわれる。本書に登場するコエロフィシス、ヘレラサウルス(以上、初期獣脚類)、アロサウルス、スピノサウルス、ドロマエオサウルス、ユタラプトル、ディノニクス(以上、後期獣脚類)は獣脚類に含まれる。このうち酸素濃度の低かった三畳紀からジュラ紀前期までの獣脚類を初期獣脚類、酸素濃度が現在と同じレベルに増加したジュラ紀後期から白亜紀の獣脚類を後期獣脚類と呼ぶ。

一般には2億3千万年前に誕生し、6千6百万年前に絶滅したとされる。現在の鳥を獣脚類に組み入れる見方も現れている。この見方によれば、獣脚類は絶滅していない。現在の鳥は、ドロマエオサウルス科の小型獣脚類として哺乳類よりも繫栄しているからである。

(*2)コエロフィシス:三畳紀後期からジュラ紀初期に、北米など世界各地に存在した代表的な初期獣脚類。北米では一度に数百頭の化石がまとまって見つかることがある。

(*3)獣弓類:ペルム紀末期から三畳紀後期にかけて存在した、哺乳類の先祖。プラケリアスやトリナクソドンは獣弓類に含まれる。プラケリアスは横隔膜がなかったが、トリナクソドンは横隔膜があった。過去には哺乳類型爬虫類ともいわれた。

(*4)論文:筆者は2021年に「インスリン耐性が鳥への進化に必要である」という新しい進化学説を発表した。

Satoh T. Bird evolution by insulin resistance. Trends Endocrinol Metab. 2021 Oct;32(10):803-813. doi: 10.1016/j.tem.2021.07.007. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34446347.

