圧倒的な運動能力を持ち、肥満や病気になりにくく、しかも寿命も長い…「鳥」が持っている「別次元のミトコンドリア」

鳥類の運動能力は、生物の中でも別次元だ。鳥は哺乳類などとは別次元の「スーパーミトコンドリア」を持っているからだ。この形質は、約2億5千年前に起きた大絶滅後の低酸素という強力な選択圧のもとで、原始的な爬虫類(双弓類)から獣脚類(恐竜の一群)が進化する過程で生み出された。

中生代の覇者となった獣脚類と、その後継者である鳥が、なぜ驚異の能力を獲得できたのか――独自の説を交えて迫り、話題沸騰中の『恐竜はすごい、鳥はもっとすごい!』より、一部を抜粋してお届けする。

哺乳類は遠く及ばない、鳥類の運動能力

ヒトとアネハヅルの低酸素での運動能力には、超えられない大きな差がある。ヒトのスーパーアスリートでも、アネハヅルの運動能力の領域に到達することはできない。哺乳類の運動能力は、鳥類の運動能力に遠く及ばない。酸素濃度が低下すると、哺乳類の運動能力と鳥の運動能力の差はどんどん大きくなる。

さらにいえば、鳥類の運動能力は、生物の中でも別次元のものである。

この理由は、鳥が別次元のミトコンドリアを持っているからだ。これは哺乳類のミトコンドリアとはまったく異なる。本書では、これを「スーパーミトコンドリア」(*5)と呼ぶことにする。

脊椎動物の中で、鳥類のスーパーミトコンドリアは特別だ。スーパーミトコンドリアは、哺乳類のミトコンドリアと比較して、酸素消費が高く、活性酸素の産生が低く、脂肪の合成が低い。ミトコンドリアだけを細胞から取り出して実験しても、明らかに哺乳類とは活性が異なる(*6)。

鳥は細胞がスーパーミトコンドリアで満たされているため、活性酸素をつくらずに、常にフルパワーでエネルギー基質を生産することができる。スーパーミトコンドリアで酸素を消費するので、鳥は驚異の運動能力を発揮することができるのだ。

スーパーミトコンドリアの出現による「酸素消費」の増加は、気嚢(きのう)システム(*7)の装着による「酸素供給」の増加と、セットで理解する必要がある。酸素の需要と供給の両面から改革を引き起こしたからこそ、低い酸素濃度の環境でも、高い効果(運動能力)を発揮する。

鳥類は老化も抑制する

鳥のガス交換能力は、酸素濃度が下がれば下がるほど、哺乳類の肺とは次元が異なることが明確になる。たとえば、鳥の酸素吸収能力は、20%の酸素濃度の時は、哺乳類の30%程度高いだけだが、10%の酸素濃度(たとえば高度6000m)においては、哺乳類の肺よりも200%効率が高い(*8)。

スーパーミトコンドリアを持つ鳥は、持続的に運動すると酸素消費はどんどん増えるが、活性酸素の放出量はほとんど増えない。これは哺乳類と比較するとわかりやすい。哺乳類は強度の高い運動をすると、酸素消費は増えるが、活性酸素の放出量はそれ以上に増える(*9)。この意味で、哺乳類ではミトコンドリアを活性酸素の発生源と理解することが可能だ。

しかし鳥は異なる。むしろミトコンドリアは活性酸素を除去する装置である。だから細胞内に大量のミトコンドリアを抱えていても、ほとんど活性酸素が増えることはない。

まとめると、哺乳類ではミトコンドリアは活性酸素の放出源として老化を促進する働きがあると考えることができるが、鳥ではミトコンドリアは活性酸素を除去する装置として働くために、老化を抑制する働きがある(*9)。

スーパーミトコンドリアは三畳紀(表1)の「ゲームチェンジャー」だった。獣脚類はスーパーミトコンドリアですべての細胞を満たし、卓越した運動能力を手に入れた。酸素濃度が高くなれば、彼らの運動能力はさらに増強され、ジュラ紀に空へ飛び立つチャンスを得た。獣脚類の子孫である鳥は、卓越した飛行能力を獲得し、白亜紀には翼竜(*10)を生態系の端に追いやってしまった。

第2次世界大戦の後期(1943年)、アメリカ空軍は戦闘機P51マスタングを開発した。これはプロペラ機の「ゲームチェンジャー」である。なにせ、1500馬力の出力で、時速750kmのスピードがあるのだ。1000馬力の出力で時速500kmのゼロ戦では勝てるはずがない。

鳥のスーパーミトコンドリアは、P51マスタングの1500馬力のエンジンみたいなものだ。これに対して哺乳類は、1000馬力のエンジンしかないゼロ戦のようなものだ。低酸素の条件では、哺乳類がどのような工夫をしようが、獣脚類との生存競争に勝てるはずがない。

鳥の卓越した能力は、すでに三畳紀の恐竜(初期獣脚類)が獲得していた

鳥はいつ、スーパーミトコンドリアを獲得したのか?

獣脚類が鳥に進化するのは、ジュラ紀後期とされているが、この時すでに、酸素濃度は高い状態なので(図1)、ミトコンドリアを急激にスーパーミトコンドリアに変える理由が見当たらない。唯一考えられるのが、飛行のために、ミトコンドリアをスーパーミトコンドリアに変えたということである。しかし、これもありそうもない。それよりも、スーパーミトコンドリアをすでに装着していて、高い運動性能を持っていたから、飛行できたと考える方がはるかに合理的である。

スーパーミトコンドリアの装着は、PT境界(2億5千万年前)(*11)の直後、非常に短い時間の間で起こったはずだ(前掲・表1)。このあたりの経緯については追々、詳しく述べさせていただきたい。

多くの研究者が初期獣脚類も気嚢を持っていたと考えているが、気嚢システムは間違いなくPT境界直後に完成されていたと見る。なぜなら気嚢システムは、低酸素への適応のために進化させたものであり、三畳紀にこそ効果を発揮するものだからだ。また、初期獣脚類の多くはすでに主な骨格が中空化されているのである(骨格の中空化した部分に気嚢が装着されていた)。

三畳紀の初期獣脚類にこそ気嚢が必要だったのだ。気嚢システムの装着の経緯についても後で詳しく書いているので、そちらも楽しみにしていただきたい。

さらに気嚢システムのもう1つの機能は、放熱である。なにせ、気嚢は全身を空気が循環する最高の空冷システムだ。特に、特別な放熱システムがない骨盤や大腿骨周辺の放熱には最適だ。

この機能は、酷暑の三畳紀にこそ必要なものだ。気候がより冷涼化したジュラ紀後期よりも、気候が温暖だった三畳紀にこそ発達させたと考えた方が、理にかなっている。気嚢システムが本当に必要なのはジュラ紀ではない。三畳紀だ。このような能力は低酸素でこそ、本来の能力を発揮する(前掲・図1)。

運動能力を身につけた時期を解明する

また、鳥は卓越した運動能力をいつ身につけたのだろうか?

「ジュラ紀後期に、始祖鳥(アーケオプテリクス(*14))が小型獣脚類から進化して、初めて鳥が出現した。この間に飛行能力を向上させた。飛行能力を獲得する過程で、低酸素での運動能力を身につけた。獣脚類から鳥への進化の過程を、中間形質(*16)を持つ化石の中から明らかにすれば、その解答が見つかるのではないか」

これは常識的な答えだ。

しかし筆者は、この常識には大きな疑義を持つ。

ジュラ紀後期から白亜紀の時期は、酸素濃度が徐々に増加し、現在の酸素濃度(20%)に近づいている。酸素濃度が高くなっている環境中で、鳥は低酸素への適応能力を磨いたことになる。低酸素への適応は、低酸素の環境中にいなければとても達成できることではないと思う。卓越した運動能力は、ジュラ紀後期に鳥が獲得したものではないはずだ。三畳紀に初期獣脚類が獲得したものだ。このような提案をこれまで誰もしてこなかったのは、不思議なくらいだ。

低酸素への適応は、三畳紀に獲得された。獣脚類が現れたのは、約2億5千万年前の大絶滅から約2億3千万年前の2千万年の間である。この間、地球上は、空前絶後の低酸素(10%程度)の時期にあたる。獣脚類は生物史におけるこの2千万年という短い時間に、ゲノムの再編に始まるボディプランの大変革の中で、低酸素への適応を完了させた(*17)。

本書は、数千万年持続した低酸素の時代に焦点を当て、低酸素が獣脚類の進化に果たした役割を述べる。低酸素への適応を通じて獲得した運動能力を駆使して、獣脚類は中生代の生態学的な覇者となった。後継者の鳥は、ジュラ紀後期に飛行能力を獲得した。

獣脚類と鳥の、低酸素への適応の物語を始めることにしよう。

現在では、鳥が獣脚類の一部であることがわかり、鳥と獣脚類の距離は縮まっているが、まずは両者の共通の祖先である初期獣脚類の新しい姿から見てゆくことにしよう。

(*5)スーパーミトコンドリア:鳥のミトコンドリアは、哺乳類のものよりもはるかに活性が高いことが知られている。鳥や哺乳類のミトコンドリアだけを取り出して、酸素消費などを計測して比較を行った研究は、50年ほど前から数多く存在する。本書では、このような鳥のミトコンドリアを「スーパーミトコンドリア」と呼ぶ。この起源はPT境界の直後にあるため、初期獣脚類においてすでにスーパーミトコンドリアを持っていたはずだ。

(*6)論文:鳥類のミトコンドリアが哺乳類のミトコンドリアよりもはるかに活性が高いことについては、数多くの報告がある。ここでは3つの論文を紹介しておく。

Barja G. Mitochondrial free radical production and aging in mammals and birds. Ann N Y Acad Sci. 1998 Nov 20; 854:224-38. doi: 10.1111/j.1749-6632. 1998. tb09905. x. PMID: 9928433.

Butler PJ. Metabolic regulation in diving birds and mammals. Respir Physiol Neurobiol. 2004 Aug 12;141(3):297-315. doi: 10.1016/j.resp.2004.01.010. PMID: 15288601.

Barja G, Cadenas S, Rojas C, Pérez-Campo R, López-Torres M. Low mitochondrial free radical production per unit O2 consumption can explain the simultaneous presence of high longevity and high aerobic metabolic rate in birds. Free Radic Res. 1994 Oct;21(5):317-27. doi: 10.3109/10715769409056584. PMID: 7842141.

(*7)気嚢システム:後気嚢と前気嚢があり、最初に後気嚢に空気が入り、肺、そして前気嚢を経て排気される。このため鳥は、哺乳類よりもはるかに高いガス交換能力を有する。

(*8)論文:鳥が低酸素に対して強い耐性があることは、多くの論文が報告している。ここでは2つの論文を紹介しておく。

Laguë SL. High-altitude champions: birds that live and migrate at altitude. J Appl Physiol (1985). 2017 Oct 1;123(4):942-950. doi: 10.1152/japplphysiol.00110.2017. Epub 2017 Aug 24. PMID: 28839002; PMCID: PMC5668450.

West JB. High Altitude Limits of Living Things. High Alt Med Biol. 2021 Sep;22(3):342-345. doi: 10.1089/ham.2020.0212. Epub 2021 Jun 7. PMID: 34097498.

(*9)論文:鳥がスーパーミトコンドリアを持っているという学説を述べた論文。ただしスーパーミトコンドリアという用語は筆者の造語である。

Hickey AJ, Jüllig M, Aitken J, Loomes K, Hauber ME, Phillips AR. Birds and longevity: does flight driven aerobicity provide an oxidative sink? Ageing Res Rev. 2012 Apr;11(2):242-53. doi: 10.1016/j.arr.2011.12.002. Epub 2011 Dec 13. PMID: 22198369.

(*10)翼竜:恐竜の仲間ではないが、三畳紀の中頃、原始的な双弓類から進化して、脊椎動物の中で初めて飛行を可能にした。しかし恐竜とともに、KT境界の時に絶滅した。

(*11)PT境界:約2億5千万年前に起こった大絶滅のため、生物の化石がほとんどない地層部分のことを指すが、大絶滅のイベント全体を指す用語としても使われる。この地層で古生代(ペルム紀)が終わり、中生代(三畳紀)に入る。

(*12)KT境界:約6千6百万年前に起こった大絶滅のため、生物の化石がほとんどない地層部分のことを指すが、大絶滅のイベント全体を指す用語としても使われる。この地層で中生代(白亜紀)が終わり、新生代(第三紀)に入る。

(*13)文献:ピーター・ウォードらが提唱した、地球上の酸素濃度の変遷。酸素濃度に関しては最も信用できる。

Berner RA, Vandenbrooks JM, Ward PD. Evolution. Oxygen and evolution. Science. 2007 Apr 27;316(5824):557-8. doi: 10.1126/science.1140273. PMID: 17463279.

(*14)始祖鳥(アーケオプテリクス):ジュラ紀後期に現れた、羽毛を持った獣脚類である。内温性で、飛行能力はあったとされるが、鳥の直接の先祖ではないとされる。

(*15)ドロマエオサウルス:白亜紀後期に存在した小型獣脚類。ドロマエオサウルス科(後肢の第2指の鉤爪が特徴)を指すこともある。最も鳥に近い獣脚類のグループで、多くが羽毛を持っていて内温性であったとされる。

(*16)中間形質:2つの生物が同じ形質を共有している時、中間形質と呼ぶことがある。一般には生物進化の途中の生物とされる。たとえば、始祖鳥は恐竜と鳥の形質を持っているため、恐竜と鳥の中間形質と解釈できる。

(*17)書籍:『恐竜はなぜ鳥に進化したのか──絶滅も進化も酸素濃度が決めた』ピーター・D・ウォード著、垂水雄二訳、文春文庫、2010年。

