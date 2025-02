日本人の「家族観」を縛る「戸籍」は、なぜいまの形になったのか？ その「意外な経緯」をたどる

夫婦別姓をめぐる議論が盛んになって久しい。しかし、そもそも日本の歴史のなかで「姓」とはどのような位置付けをもつものなのか、「夫婦同姓」や「夫婦別姓」がそれぞれどのような家族の在り方と結びつくのか……といった根本的な議論がされることはあまりない。長く家族制度を研究してきた京都大学名誉教授の落合恵美子さんが、日本の「姓と家族の伝統」について前後編に分けて解説する。

【前編】「戦後日本の「夫婦同姓制度」は、じつは「中国化」と「アメリカ化」の産物だった…日本の「姓と家族」の伝統を解き明かす」では、江戸時代までの日本の姓と家族のあり方について見た。以下では、明治時代以降の事情を見る。

近代日本の姓とは何か

日本の家族の典型と言われる「家」は、とりわけ庶民にとっての「家」は、非常に古い時代から続くものではない。かといって「家制度は明治政府の発明だ」という一部の学者の主張も軽薄すぎる。歴史人口学の知見によれば、全国的に標準化された「家」が18世紀末から19世紀半ばにかけて成立した。こうした社会としての日本の統一こそが、明治維新を可能にしたと言うべきだろう。

では、明治政府は日本家族に何をしたのか。1870年には、四民平等ということで、全国民に苗字の公称を許可したが、義務ではなかったので、徹底しなかった。1872年に最初の全国的な戸籍である「壬申戸籍」が作成されたとき、苗字無しの者も多く、同居している父・兄・弟が別々の苗字を届けたり、妻が実家の苗字で届け出て受理されたりするケースもあった(奥富『名字の歴史学』)。

徴兵制など国民管理の必要に迫られた明治政府は、1875年に平民苗字必称義務令(太政官布告)を公布した。「隠し苗字」をもっていた人たちはそれをなのったとしても、主家や地主の苗字をなのったり、寺の和尚さんに考えてもらったりした人たちもいた。地形や畑の形状、漁村では魚や漁具の名、商売や屋号に由来する名、ときにはふざけたあだ名のような名もつけられた。実際に「氏」として登録されたものを見ると、「苗字」あり、「屋号」あり、職業あり、中世以来の「氏名」ありと、なんでもありだったことが窺われる(奥富同書、尾脇『氏名の誕生』)。

夫婦同氏制の誕生と「西洋化」

翌1876年、地方からの問合せに答えて、妻は「所生の氏」を称すべしとする太政官指令が出された。夫婦別氏制である。明治維新で勢力を盛り返した公家や新政府の官僚になった武士たちにとっての正統な慣習、つまり「氏」の夫婦別姓原則が反映されたものだった。

しかしこれに対して地方官庁から、妻は夫の氏を称するのが民間の慣例だが、との伺いが相次いだ。家名としての「苗字」しか理解できない庶民とのずれが表面化した。日本の姓の二つの伝統がぶつかった。そもそもこの指令に「但、夫の家を相続したる上は、夫家の氏を称すべき事」という、「家」原則に妥協した但し書がつけられていたように、政府の方針も引き裂かれていた。

すったもんだの末、1896年に制定された明治民法では、一転して夫婦同氏制が採用された。決め手となったのは「西洋化」だったことを特筆しておきたい。1895〜96年に開催された法典調査会で法学者の梅謙次郎は、「支那の慣習」である夫婦別姓を退け、「欧羅巴ては昔から極まつて居る規則」の(と当時は見えた)夫婦同姓を採用すべしという、脱亜入欧的な説を展開した(施「明治民法はなぜ夫婦同氏制をとったか」)。

古代日本が「中国化」により氏族の父系化を進めたのと同様に、近代日本は「西洋化」により夫婦同姓の方針を決定した。とはいえ、前に触れたように、ヨーロッパも日本もユーラシア大陸の端っこで双系的親族構造を維持してきた社会であり、父系出自集団をもたないという共通の伝統があった。「西洋化」により日本の伝統を捨てたというような単純な話ではない。

双系的親族構造をもつ東南アジアのタイ王国も、明治の日本とよく似た道をたどった。近代以前のタイの庶民は個人名しかもたなかったが、英国留学帰りのラーマ6世が、国力を強くするにはこれではだめだとして、1913年に「家名法」を作った。しかも中国式の「姓(セー)」ではなく西洋式の「家名(ナームサクン)」にしなければならない理由を、王自身が論文に書いている(ラーマ6世「家名と姓の比較」)。脱亜入欧は日本だけの戦略ではなかった。

しかし家名法では、妻は夫の家名をなのる夫婦同家名にしたため、平安時代の日本のような妻方居住の慣行が続いているタイ家族は、一家が表札を何枚も出すという混乱に陥った。これに比べると、夫ではなく「家」の名をなのるという制度にした日本は、婿入り婚では妻方の苗字をなのるという双系制の伝統を維持することに成功したと言える。そのかわりタイでは2005年に法改正がなされ、夫婦別姓が選択可能になった。

核家族単位の戸籍制度

第2次大戦後、1947年に民法が改正され、家制度は廃止された。それにあわせて戸籍法も改正され、「三代戸籍」が禁止されたことはご存知だろうか。結婚すると親の戸籍を出て独立の戸籍を作ることになった。つまり今の戸籍は「夫婦と未婚の子ども」という、いわゆる「核家族」単位の戸籍なのである。

家制度を廃止するなら、戸籍も廃止して個人カードに変更することも当然ながら検討された。しかし、大量の紙が必要、保管のためのスペースを確保できない、個人と個人の情報を結合する事務作業が大変、などの反対意見が出て、核家族単位という中途半端な解決に落ち着いたのだという(下夷『日本の家族と戸籍』)。「新しい制度のもとでは個人というものしかないのだ。……ただ便宜のために夫婦とその間の子供ぐらいは同じところに書いておこう。」(我妻栄)という当時の考え方の説明に、こんな安易な判断が今まで続く禍根を残したのか、妻子は一人前の個人と考えていなかったのか、と憤りを覚える。

この決断には、もちろんGHQの意向もはたらいている。家制度が日本を軍国主義に導いた元凶の一つだったと考えたGHQは、三世代の戸籍を頑なに許さなかった。しかしアメリカの家族と同じような核家族単位なら問題ない、と考えたようだ。日本の家族は戸籍からして「アメリカ化」させられたとも言える。

高齢の親たちは不満もあった。「年寄りたちの中には、子供たちに結婚してつぎつぎと新しい戸籍に分かれられて自分ひとりになってしまう、それが非常にさびしいということを訴える人が多い」と記録されている(下夷同書)。「新戸籍が編成されると、それだけで親子は別れたと思っている」(法学者の中川善之助)とは、今の別姓と「家族の絆」をめぐる心配と同じではないか。しかし、当時の日本政府は「孝」という道徳を一顧だにしなかった。なにしろGHQの顔色を見るほかなかったから。

同じ戸籍の人たちは同じ氏をもつという原則が、今日まで夫婦同姓の根拠となっているのだが、「アメリカ化」した核家族単位の戸籍を守ることが、なぜ日本の伝統を守ることになるのか理解できない。

結婚により新設された戸籍では、江戸時代の宗門人別改帳とも戦前の戸籍とも異なり、世代間のつながりは見えない。というより、わざと見えなくさせられている。戦後に夫の氏をなのる夫婦が多数派となった背景には、家業をもたなくても会社勤めをすれば生きられるようになった経済構造の変化、成人する兄弟姉妹数が多いので男性跡取りを得やすいという人口学的条件とともに、世代間の絆を確認するという機能を放棄した戸籍の形も影響しているだろう。それに影響されて人々の家族観も変わってしまい、選択的夫婦別姓をめぐる議論でも、核家族内の夫婦、親子、子ども同士の絆ばかりが話題となり、姓の異なる老親との絆について語る人を見たことがない。

いまだかつてないほど「父系化」した「核家族単位の戸籍」という、日本の伝統とはいっさい無縁のご都合主義の構築物を、保守派を自認する方たちが死守しようとするのはなぜなのか、説明していただきたいものだ。「中国化」と「アメリカ化」というご縁を大切にして、両大国のご機嫌をとりたいわけでもあるまいに。

マイナンバーの出番

ここまで読んできて、筆者はすごい保守主義者でナショナリストだと、驚かれた方もいるかもしれない。まあ、そういうわけでもないんですけれどね。

ただ、保守派は何を守っているのか、別姓派は何を批判しているのか、どちらもよくわからないまま議論しているのはよくないと思っている。保守派が守ろうとしているのは、伝統的な日本の「家」とは似ても似つかない、奇怪な構築物だ。別姓派も、夫婦同姓は伝統なのか正面から議論せず、女性活躍に差し障る、などと場当たり的な主張をしているから、では通称使用拡大でいかがですか、とごまかされてしまう。通称使用というご都合主義をさらに重ねて、これ以上この問題をこじらせるのはやめよう。

姓や苗字の問題は、女性の生きやすさに関わるだけでなく、日本の家族のあり方に深く関わり、日本は世界の中でどういう社会なのかと考えるための大いなる手がかりを与えてくれる。今日のような世界の変動期に、この国はどういう国として自らを位置づけてやっていくのか、しっかり考えておかないと危うい。

さて、それでどうするかですか? 伝統的な家制度は悪だという戦後的常識を抜け出し、過去にヒントを見つけるのもよいだろう。たとえば江戸時代中期の日本は人口増加が止まり、現在とある意味で似たところのある社会だった。親族の数も限られた人口学的制約のもと、女系にも親族外にも柔軟にネットワークを広げることで、生き延びるためのつながりを維持しようとした。かたくなに父系(男系)にこだわっていては、絶家するだけだから。

もっと現実的には、マイナンバーカードの出番でしょう。いまどき核家族単位の戸籍では限界がある。相続人の名寄せで苦労した方も少なくないだろう。1970年代に発案されたコンピュータによる戸籍の個人単位化は、いまや完全に実現可能だ。1994年に戸籍のコンピュータ化が法令により定められ、すでに戸籍の情報は入力されている。さらにマイナンバーによる個人登録制度が実現した現在、核家族単位の戸籍は存在意義を失ったと言えよう。

2005年に戸主制を廃止した韓国では、2007年末で戸籍を廃止し、2008年より家族関係登録制度を開始した。本人を基準として父母・配偶者・子どもたちが記載される家族関係証明書などの証明書が必要に応じて発行されるそうだ。

少子化した社会で「家族の絆」を大事にするなら、双方向に広がる絆を柔軟につないで生きていくしかない。ときどき他人も入ってもらって。日本の伝統的で融通無碍な「家族の絆」をコンピュータで再現する――ごく現実的な近未来ではないだろうか。

【おもな参考文献】

大藤修『日本人の姓・苗字・名前』吉川弘文館、2012年。

奥富敬之『名字の歴史学』講談社、2019年。

落合恵美子「高齢者の『子ども』との同居」落合編『徳川日本のライフコース』ミネルヴァ書房、2006年。

落合恵美子編『徳川日本の家族と地域性』ミネルヴァ書房、2015年。

落合恵美子「アジアの重層的多様性―セクシュアリティとジェンダーから見る」落合恵美子・森本一彦・平井晶子編『リーディングス アジアの家族と親密圏』第3巻、有斐閣、2022年。

尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年。

黒須里美・落合恵美子「人口学的制約と養子」速水融編『近代移行期の家族と歴史』ミネルヴァ書房、2002年。

小浜正子・落合恵美子編『東アジアは儒教社会か?』京都大学学術出版会、2022年。

坂田聡『苗字と名前の歴史』吉川弘文館、2006年。

施君菲(Shi Junfei)“Why did the civil code of Meiji Japan provide the same surname for couples? (明治民法はなぜ夫婦同氏制をとったか)“,The History of the Family, 28:4, 2023.

下夷美幸『日本の家族と戸籍』東京大学出版会、2019年。

トッド,エマニュエル『家族システムの起源』藤原書店、2016年(原著2011年)。

森本一彦『先祖祭祀と家の確立』ミネルヴァ書房、2006年。

義江明子『女帝の古代王権史』ちくま新書、2021年。

ラーマ6世「家名と姓の比較」森本一彦・平井晶子・落合恵美子編『リーディングス アジアの家族と親密圏』第1巻、有斐閣、2022年。

【はじめから読む】戦後日本の「夫婦同姓制度」は、じつは「中国化」と「アメリカ化」の産物だった…日本の「姓と家族」の伝統を解き明かす